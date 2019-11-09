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В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

09.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

Наверняка горожане уже привыкли к симпатичным и жизнерадостным молодым людям на Советской улице у Молодежного центра. Юноши и девушки, активисты общественной организации БРСМ, 9 ноября вновь развернули свой пикет, который направлен на повышение электоральной активности гродненских избирателей.

Несмотря на непогоду, мероприятие вызвало большой интерес. С активистами самой массовой молодежной организации страны охотно общались представители самых разных поколений.

На сей раз в пикете – студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Они в ненавязчивой форме информируют прохожих о правилах выборов и о том, насколько важен абсолютно каждый голос для будущего нашей страны.

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

Отдельной строкой подчеркиваем: эти молодежные пикеты не имеют никакого отношения к агитационной предвыборной кампании. Эту мысль подтверждает и развивает пресс-секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Екатерина Ковалевич:

– Мы далеки от того, чтобы призывать голосовать за конкретных кандидатов. Ведь наша цель совершенно иная – призвать придти 17 ноября навыборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Основной посыл акции таков: пусть каждый придет и отдаст свой голос за того, чья позиция ему наиболее близка и понятна. Поэтому и название соответствующее «Я приду!». Ведь только совместными усилиями мы можем разработать и реализовать на практике на местах программу по улучшению жизни.

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

Дополняла импровизированную молодежную акцию оригинально оформленная фотозона, которой охотно воспользовались многие из прохожих.

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

 
СБ
 
 
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Наверняка горожане уже привыкли к симпатичным и жизнерадостным молодым людям на Советской улице у Молодежного центра. Юноши и девушки, активисты общественной...
 
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