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В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах
09.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Наверняка горожане уже привыкли к симпатичным и жизнерадостным молодым людям на Советской улице у Молодежного центра. Юноши и девушки, активисты общественной организации БРСМ, 9 ноября вновь развернули свой пикет, который направлен на повышение электоральной активности гродненских избирателей.
Несмотря на непогоду, мероприятие вызвало большой интерес. С активистами самой массовой молодежной организации страны охотно общались представители самых разных поколений.
На сей раз в пикете – студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Они в ненавязчивой форме информируют прохожих о правилах выборов и о том, насколько важен абсолютно каждый голос для будущего нашей страны.
Отдельной строкой подчеркиваем: эти молодежные пикеты не имеют никакого отношения к агитационной предвыборной кампании. Эту мысль подтверждает и развивает пресс-секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Екатерина Ковалевич:
– Мы далеки от того, чтобы призывать голосовать за конкретных кандидатов. Ведь наша цель совершенно иная – призвать придти 17 ноября на
Дополняла импровизированную молодежную акцию оригинально оформленная фотозона, которой охотно воспользовались многие из прохожих.
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Наверняка горожане уже привыкли к симпатичным и жизнерадостным молодым людям на Советской улице у Молодежного центра. Юноши и девушки, активисты общественной...
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