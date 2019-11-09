В центре Гродно студенты дарили календари с напоминанием о парламентских выборах

Источник материала: Вороновская газета





Наверняка горожане уже привыкли к симпатичным и жизнерадостным молодым людям на Советской улице у Молодежного центра. Юноши и девушки, активисты общественной организации БРСМ, 9 ноября вновь развернули свой пикет, который направлен на повышение электоральной активности гродненских избирателей.

Несмотря на непогоду, мероприятие вызвало большой интерес. С активистами самой массовой молодежной организации страны охотно общались представители самых разных поколений.

На сей раз в пикете – студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Они в ненавязчивой форме информируют прохожих о правилах выборов и о том, насколько важен абсолютно каждый голос для будущего нашей страны.





Отдельной строкой подчеркиваем: эти молодежные пикеты не имеют никакого отношения к агитационной предвыборной кампании. Эту мысль подтверждает и развивает пресс-секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Екатерина Ковалевич:

– Мы далеки от того, чтобы призывать голосовать за конкретных кандидатов. Ведь наша цель совершенно иная – призвать придти 17 ноября на выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Основной посыл акции таков: пусть каждый придет и отдаст свой голос за того, чья позиция ему наиболее близка и понятна. Поэтому и название соответствующее «Я приду!». Ведь только совместными усилиями мы можем разработать и реализовать на практике на местах программу по улучшению жизни.









Дополняла импровизированную молодежную акцию оригинально оформленная фотозона, которой охотно воспользовались многие из прохожих.









СБ