Из торговых центров Минска и ж/д вокзала эвакуировали людей

В ТЦ Минска «Замок», «Дана-Молл» и «Галилео», а также на железнодорожном вокзале работают саперно-пиротехнические группы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает в Telegram-канал МВД.

Сегодня около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на вышеупомянутых объектах.

Организована эвакуация граждан, милиция просит их не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.

Фото onliner.by