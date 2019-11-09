ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из торговых центров Минска и ж/д вокзала эвакуировали людей

09.11.2019 21:10 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В ТЦ Минска «Замок», «Дана-Молл» и «Галилео», а также на железнодорожном вокзале работают саперно-пиротехнические группы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает в Telegram-канал МВД.

Сегодня около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на вышеупомянутых объектах.

Организована эвакуация граждан, милиция просит их не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.

Фото onliner.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ТЦ Минска «Замок», «Дана-Молл» и «Галилео», а также на железнодорожном вокзале работают саперно-пиротехнические группы на предмет обнаружения взрывоопасных...
 
Новости дня
Новости разные
 
+18,5. Температурные максимумы ноября обновлены в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика