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Из торговых центров Минска и ж/д вокзала эвакуировали людей
Источник материала: БДГ
В ТЦ Минска «Замок», «Дана-Молл» и «Галилео», а также на железнодорожном вокзале работают саперно-пиротехнические группы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает в
Сегодня около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на вышеупомянутых объектах.
Организована эвакуация граждан, милиция просит их не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.
Фото onliner.by
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В ТЦ Минска «Замок», «Дана-Молл» и «Галилео», а также на железнодорожном вокзале работают саперно-пиротехнические группы на предмет обнаружения взрывоопасных...
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