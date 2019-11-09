Лучший тест выходного дня. Сможете вспомнить приедающиеся строчки из современных хитов?

Источник материала: Tut.by

Некоторые песни настолько приедаются, что мы днями прокручиваем в голове самые вирусные строчки. Только вот с ними, как с выученными на контрольную параграфами: когда надо — в жизни не вспомнишь. Поэтому считаем, что на 10 из 10 все-таки наш тест вы не пройдете. Попробуете вспомнить весь тот нойз, который крутится у нас в голове?