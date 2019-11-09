Пять наиболее дорогих смартфонов, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали, какой смартфон выбрать при бюджете в 250 , 550 и 1000 рублей. В этот раз поговорим о флагманских устройствах, которые могут стоить больше нескольких тысяч рублей.

Стоит признать: сегодня большинство топовых смартфонов выпускается с огромными диагоналями экранов. iPhone 11 Pro Max — не исключение. Смартфон оснащается дисплеем на 6,5 дюймов с OLED-матрицей и вырезом для продвинутой системы 3D-распознавания лица Face ID.

Разумеется, в аппарате есть и другие «фишки», которые присущи самым дорогим устройствам вроде качественных стереодинамиков и защиты от воды и пыли по стандарту IP68.



На фото iPhone 11 Pro

Из более необычных деталей выделяется поддержка eSIM — виртуальных SIM-карт, которые работают и в Беларуси у одного из операторов связи. При этом у официально продающихся у нас «айфонов» только один слот для более привычной физической nanoSIM-карты.

Процессором для аппарата выступает Apple A13 Bionic. Судя по тестам, это — едва ли не самый производительный мобильный чип среди всех конкурентов. Емкость аккумулятора iPhone 11 Pro Max сам производитель не раскрывает, но энтузиасты выяснили: в девайсе используется батарея на 3969 мАч. Ее полного заряда хватает на полтора-два дня работы без подключения к розетке. Конечно, в наличии и беспроводная подзарядка.

Основная камера — тройная, разрешение каждого модуля составляет 12 Мп. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта iPhone 11 Pro Max снимает как минимум не хуже других топовых аппаратов.

Впрочем, минусы также есть: в смартфоне отсутствует порт USB-C и функция реверсивной подзарядки. Кроме того, в минимальной конфигурации предлагается всего 64 ГБ встроенной памяти. При этом даже эта версия будет дороже большинства флагманских смартфонов других производителей с накопителями на 128 или 256 ГБ.

Это — главный конкурент рассмотренному нами ранее iPhone 11 Pro Max. Главные плюсы устройства: отличный AMOLED-экран на 6,8 дюйма, качественные стереодинамики, более чем достаточная производительность (процессор Exynos 9825, 12 ГБ оперативной памяти) с заделом на пару лет вперед, а также 256 ГБ постоянного хранилища. Батарея на 4300 мАч позволяет не задумываться о подзарядке в течение полутора дней.





В обзоре аппарата мы писали, что камера Galaxy Note10+ является одной из лучших из тех, что сегодня есть в смартфонах. Это так, но все же разительной разницы в качестве снимков с другими топовыми смартфонами не наблюдается. Конечно, есть стереозвук AKG и защита IP68.

Из недостатков: клавиша питания на левой грани корпуса (к этому приходится очень долго привыкать) и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. На последнее можно было бы закрыть глаза, но Samsung долгое время являлась едва ли не единственной компанией, которая продолжала использовать этот разъем в своих аппаратах. Немного обидно. Зато в аппарате есть перо S Pen, с помощью которого можно рисовать или делать быстрые заметки.

P30 Pro — не самый «навороченный» флагманский смартфон компании Huawei. Не так давно производитель представил топовые Mate 30 и Mate 30 Pro, но из-за санкций правительства США они пока не поступили в продажу ни в западной Европе, ни в Беларуси или России. Устройства пока продуются лишь в Китае.





Но, на наш взгляд, несмотря на анонс Mate 30 Pro нынешний P30 Pro вполне можно рассматривать как конкурента описанным выше аппаратам. В актив гаджета входит OLED-экран на 6,47 дюйма, процессор Kirin 980, батарея емкостью в 4200 мАч, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Есть защита от воды IP68.

Но главная фишка аппарата — четверная камера (40 Мп + 8 Мп + 20 Мп + ToF-датчик), которая может снимать с 5-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом без потери качества в детализации. К тому же, за счет использования ИИ P30 Pro делает прекрасные снимки при недостатке освещения в темное время суток.

Из спорных моментов: поддержка карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет.

Отличительная черта этого смартфона — дисплей на 6,67 дюйма с AMOLED-матрицей и поддержкой развертки в 90 Гц (вместо стандартных 60 Гц). Благодаря этому все действия на панели ощущаются куда более плавными, разница с тем же iPhone 11 Pro Max ощущается сразу.



Фото: The Verge

Остальные характеристики OnePlus 7 Pro также вряд ли разочаруют большинство пользователей. В актив аппарата входит процессор Snapdragon 855, от 6 до 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 ГБ постоянного хранилища. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Впрочем, минусы также есть. К ним можно отнести отсутствие технологии защиты от воды и беспроводной зарядки. Основная камера аппарата (48 Мп + 8 Мп + 16 Мп) все же слегка не дотягивает до уровня описанных выше смартфонов.

Samsung Galaxy Fold

Рассказывая об этом смартфоне, вспоминать о технических характеристиках хочется в последнюю очередь. Ведь Galaxy Fold — первый в своем роде аппарат со сгибающимся дисплеем.





Официальная цена устройства в Беларуси составляет 5199 рублей, так что назвать девайс массовым не получится. Впрочем, заплатив такие деньги, можно быть уверенным: остаться незамеченным с Galaxy Fold у вас вряд ли получится. Аппарат приковывает к себе внимание почти также, как в свое время приковывали первые смартфоны после кнопочных телефонов.

Из конструктивных недостатков аппарата можно остановиться, например, на большом весе: долго держать Fold в одной руке может быть некомфортно. Из-за раскрывающегося экрана защиты от воды и пыли, ожидаемо, у девайса также нет.

Впрочем, это не так важно. Попользовавшись аппаратов какое-то время начинаешь понимать: к Galaxy Fold скорее стоит относиться не как к необычному смартфону с разгибающимся дисплеем, а как к миниатюрному планшету, который при необходимости может использоваться как смартфон.