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«Автозадачка» на выходные. Угадай полезное изобретение 80-х, без которого можно и обойтись

10.11.2019 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наша сегодняшняя автозадачка заставит вспомнить все полезные и бесполезные опции в автомобиле.


Фото носит иллюстративный характер

В 80-х года прошлого века сразу два автопроизводителя — из Японии и США — взялись за разработку этой системы. Для ее корректной работы использовались магнитные датчики на колесах, датчики скорости и даже гироскоп. За обработку информации отвечал простейший компьютер. Коммерчески успешной стоит признать американскую систему — ее приобрели в качестве опции несколько тысяч покупателей. В дальнейшем система устанавливалась, главным образом, на дорогие автомобили, хотя сейчас уже получает распространение на машинах среднего класса. Что же это за изобретение?

Ответ вы найдете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.

 

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Что же это за изобретение?

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В 80-е годы сразу две автомобильные компании предложили это изобретение в качестве опции для своих автомобилей.
 
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