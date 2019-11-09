«Я услышала писк и достала из мусорки пакет с 6 щенками, залитыми водой». Истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание: просто фотографии без рассказа о животном мы не публикуем. Равно как и рассказы, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Сегодня публикуем письма тех, кто уже написал нам в редакцию

«Я стала свидетелем той жестокости, в которую раньше старалась не верить»

— Сколько себя помню, у меня всегда было желание помогать животным. Пакетики корма для собак и котов в рюкзаке, ежемесячная финансовая помощь нуждающимся хвостам стали для меня уже нормой. Такой же нормой стало спасение раз в пару лет истощенных, больных и зачастую уже не молодых кошачьих, мимо которых пройти просто невозможно. Если только вы не принимаете седативы, подавляющие сочувствие и обычное человеческое неравнодушие.

Но летом прошлого года я оказалась свидетелем той человеческой жестокости, о которой раньше только читала и в которую старалась не верить.





Возвращаясь вечером домой и, каким-то чудом изменив привычному маршруту, я услышала пронзительный визг. Он доносился из мусорного бака. На вопрос «почему не прошла мимо?», который я потом слышала часто, ответа я не находила. Просто каждый вправе выбрать подходящее себе: сделать вид, что ничего не происходит, и продолжать идти или все же услышать, остановиться и помочь. Меня родители и бабушка учили помогать, ну а жизнь показывает, что главное — желание, а возможности, поддержка и решение обязательно найдутся.

Так я сначала достала из мусорки одного щенка, на чей визг и подбежала, а затем нащупала пакет еще с 6 щенками. У каждого малыша была «заботливо» перевязана пуповина. Эти же «заботливые» руки, видимо, и сложили новорожденных щенков в несколько пакетов смерти, залили их водой, перевязали и закинули в бак, прикрыв мусором.

Вызвонив коллегу, живущую по соседству, и попросив принести побольше полотенец, я стала тормошить двух щенков, которые, как мне казалось, не дышали, и гуглить, как откачать захлебнувшихся животных. Передо мной лежали и кричали новорожденные дети, которым нужно заменить их маму.





Я всё понимала. Что помочь некому: те немногочисленные знакомые, которые неравнодушны к животным, уже заняты лечением и выхаживанием своих несчастных найденных хвостов. Что завтра, через месяц и даже через полгода у меня мало шансов найти дом для семи собак. Что моя студия — это всего 17 квадратных метров жилплощади, где со мной уже живет спасенная кошка. Что это будет очень сложный период для всей семьи. И что меня вряд ли поймут на работе.

Пока я думала об этом и пыталась откачать щенков, вокруг стали незаметно собираться люди: кто-то возвращался из гаража, кто-то остановился на машине, какие-то подростки шли домой. Не задавая лишних вопросов, каждый пытался чем-то помочь. Грели щенков в руках, диктовали свои контакты для дальнейшей помощи, пытались отыскать несуществующие приюты, просто гуглили инструкции по выхаживанию новорожденных. А подростки и вовсе сумели вернуть к жизни одного из щенков. Поэтому вера в человеческое год назад у меня уменьшилась, но по крайней мере не испарилась окончательно. Второго щеночка, увы, мы уже дома потеряли и на следующее утро похоронили.

Основная забота о выживших сводилась к трем вещам:

Обеспечивать щенкам постоянное тепло (от переохлаждения новорожденные животные гибнут быстрее, чем от голода). Здесь подходят обычные бутылки с очень теплой водой и грелки.

Часто кормить маленькими порциями. Идеально — найти кормящую собаку. В качестве альтернативы, как сделали мы, вскармливать заменителем сучьего молока (начинали с 5 мл каждые 2−3 часа и со временем увеличивали порцию, согласно инструкции) или детскими смесями. Чем точно кормить нельзя — так это цельным магазинным молоком.

После каждого кормления массировать животы. У новорожденных очень слабые мышцы, и самостоятельно ходить в туалет они не могут. Именно поэтому мамы так тщательно вылизывают своих щенков. В обстоятельствах, когда мамы рядом нет, нужно смачивать в теплой воде ватные диски и массажировать ими животы малышей по часовой стрелке, пока все дела не будут сделаны.





Конечно, первые 2−3 недели совершенно бессонные. Это был первый трудный период, а второй наступил, когда щенки подросли, открыли глазки, а особого интереса, как я и думала в ту первую ночь, к ним никто не проявлял.

Жилплощади, чтобы оставить себе больше одной собаки, по-прежнему не было, сарафанное радио не выдавало знакомых, которые бы о таком счастье грезили, а реклама была поставщиком не самых надежных контактов: кто-то хотел взять собаку для трехлетнего ребенка и не мог адекватно объяснить зачем; были кадры, которые звонили с предложением забрать девочек для разведения (одни увидели в щенках схожесть с эстонскими гончими, вторые — с овчарками); кто-то казался хорошим, приезжал познакомиться со щенками, а потом просто переставал отвечать на звонки.





Но, видимо, всему свое время. И наши щенки своих людей дождались, пусть и в разных уголках страны. Троих — двух девчонок и парня — мы все же пристроили через друзей и знакомых в Старые Дороги и Мир. Одного щенка заметили через личный Instagram-аккаунт щенков, который я завела на следующий же день после спасения — и забрали в Червень. Еще одну девочку забрала через объявление на Kufar женщина из Минска, а старшая из щеночков, та самая, которую откачали подростки, осталась жить у родителей.









Со всеми семьями мы стараемся поддерживать связь, и почти у всех уже были в гостях. И хотя у каждой собаки из той мусорки свои условия жизни, я знаю главное: они живы и счастливы.

«У нас уже было двое питомцев, но прочитав про кота, которого собирались усыпить, не смогли остаться равнодушными»

— Мы хотим рассказать про своего кота Барсика, чтобы люди не боялись заводить взрослых животных. Барсик не первый питомец в нашей семье. У нас дома уже жили двое представителей кошачьих, когда я наткнулась на статью про кота, которого спасли из «усыпалки».





У Барсика непростая судьба: он родился домашним, но еще в детстве его выбросили на улицу. Кот тяжело адаптировался к дворовой жизни, но постепенно привык. В объявлении было написано, что на протяжении нескольких лет Барсику никто не попытался помочь — его как будто не замечали. Впрочем, когда заметили, стало только хуже: одна из жительниц дома, рядом с которым жил кот, вызвала на него отлов — за то, что он «ходил по клумбе». Так Барсик оказался в пункте усыпления на Гурского.

Мы не смогли остаться равнодушными. К тому же Барсика описывали как очень спокойного, аккуратного и неконфликтного кота. Я думаю, для многих, кто хочет завести питомца, особенно если это не первое животное в доме, такой характер — огромный плюс. Ведь если животных вовремя стерилизовать и обеспечить всем необходимым, то содержать их — одно удовольствие.

Мы забрали Барсика после кастрации и поселили в отдельной комнате, чтобы он быстрее адаптировался. Поначалу он отсыпался и приходил в себя, принюхивался к другим кошкам за дверью, пытался понять, куда он попал.





Через какое-то время мы понемногу стали знакомить животных между собой. Потом открыли доступ ко всем комнатам. Некоторое время Барсик все еще скрывался в убежище, когда в дом приходил кто-то незнакомый. А сейчас кажется, что он всю жизнь был с нами: прекрасно ладит с котами, что появились в доме раньше, чем он, присматривает за котенком, которого мы недавно подобрали, дружит с нашими детьми.





А в свободное время уютно посапывает на диване. У нас целая подборка фотографий Барсика в различных позах во время сна. О былой жизни на улице напоминает только шрам за ухом.









Сейчас Барсику около 9 лет. В домашних условиях кошки могут жить до 20 — так что бОльшую часть своей жизни наш пушистый друг проведет в любви и будет радовать нас еще долго.

«Возле громко хлопающей входной двери на венике сидел и трясся махонький тайский котенок»

Летом прошлого года в Сети появилось сообщение о том, что больному котенку, который находится на улице Фроликова, срочно нужна помощь. Одна из волонтеров поехала оценить ситуацию: оказалось, что в подъезде возле громко хлопающей входной двери на венике сидел и трясся махонький тайский котенок с глазками, залепленными гноем. Оставить умирать это трясущееся тельце было невозможно, малыша посадили в коробку из-под обуви и повезли домой.





Ветеринар назначил обработку глаз, антибиотик. К сожалению, один глаз уже вытек, второй успели спасти. В честь названия улицы найденыш стал Фроликом. Он перенес две операции по чистке и удалению глазика. Позже вместе с кастрацией ушили пупочную грыжу.

Малыш тяжело и долго болел — как рассказывают, очень жалостливо бродил в послеоперационном воротничке по квартире… Но семья волонтера выходила котенка, через несколько месяцев он вырос, стал наглым и вредным любимцем, которого мы и усыновили.





Мы обожаем нашего шалуна Фроличку во всех его проявлениях и считаем классным все, что он делает. Искренне пишу волонтерам:

«Я и родители каждый день благодарны за Фролика. Потому что он любимый кот и радует нас во всем. Вообще, по мнению мамы, он все делает гениально: гениально бьет горшки с цветами, гениально ворует мясо со стола, гениально прыгает с двери на кровать…». Котяра на все 100% освоился в нашей семье, считает себя хозяином квартиры и абсолютно счастлив.

Не бойтесь делать добро и забирать животных у волонтеров, которые спасают их жизни.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять.

Тимка





Тим — это кот, который гуляет сам по себе. И вообще мужчина в самом расцвете сил. Судите сами: около двух лет, 5 килограммов ума, деловитости и шерсти, бывал у ветеринара, где получил оценку «чист, здоров, годен». Кастрирован. Жил у людей, летом был выброшен на улицу. Наверное, надоел…

Тима не растерялся, а стал приспосабливаться. Днем где-то притулится и спит, утром и вечером приходит под окна кормилицы и громким криком сообщает: «Я голоден!». В остальное же время бегает вольным ветром по соседским дворам, патрулирует. Если видит кормилицу, всегда составляет ей компанию в прогулке. Компанейский кот.





И все бы хорошо, но близятся холода, которые домашний кот не перенесет. Тима не потерял веру в людей и готов подарить свою дружбу человеку, который будет о нем заботиться. Тима ищет долгосрочную передержку, а лучше — дом, в идеале частный, чтоб его кормили, любили и давали немного свободы для прогулок по территории двора.

Контакт: 8 029 254 07 67 — Елена

Подопечные «ЗООшанса»

Потап





Невероятно очаровательный песик Потап ищет дом! Несмотря на юный возраст — почти три месяца, — Потап сама серьезность и сосредоточенность. В полтора месяца он уже знал команду «место». Хорошо ладит и играет с другими животными. Очень милый, активный и добрый. Несмотря на то, что самого Потапа нашли новорожденным за городом в поле, выброшенного на верную смерть, он продолжает верить людям.

Никогда не предаст. Будет любить всегда. Независимо от вашего благосостояния, вероисповедования и пола.

Собакен здоров, вакцинирован, вырастет крупным и упитанным. Отдается в квартиру или дом. Цепь исключена.

Малыш ждет и верит…

Телефон: +375 29 762−38−63 — Инна

Милослава





Удивительная котенок-девочка по имени Милослава ищет заботливых родителей!

Ей всего 2 месяца от роду. Но все умеет делать, как взрослая. Отлично ходит в лоток. Самостоятельно кушает еду. Играет со всеми мышками и шариками.





А еще Милослава — очень добрая и ласковая малышка! Она умеет сладко урчать, любит сидеть на ручках и быть рядом с человеком. Милочка совершенно здорова и готова радовать вас своими веселыми играми!

Звоните: +375 29 616−91−44 — Ольга.

Нася





Красавица кошечка в поисках дома. Знакомьтесь: шикарная разноцветная специя Нася.

Девочке около 1 года. Здорова, привита, стерилизована.

Насенька очень ласковая, только нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому человеку. Воспитана отлично, исправно ходит в лоток и пользуется когтеточкой!

Нася — молодая, крепкая, ловкая, игривая. Поможем с доставкой в ваш регион при необходимости.

Звоните: + 375 29 650−19−46, +375 29 616−91−44 — Ольга

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— К нам обратилась читательница Татьяна с вопросом:

«У меня кошка Дени, возраст 7 месяцев. Последние 2 месяца она ушибается, неудачно падая в квартире, гоняясь за мухами. Высоких предметов в доме нет. После первого случая хромала на заднюю лапку и сильно мяукала, рентген показал отсутствие переломов и ушиб крестца. Сейчас хромает на переднюю лапку, при этом не мяукая — значит, не сильно больно.

Кошка бодрая и активная, кушает сырое куриное, говяжье мясо в виде фарша с добавлением сырых овощей, вареных круп и субпродуктов, с радостью грызет сырые куриные горлышки, лакомства для суставов и зубов. Даю 200 г еды в день. Я переживаю, нормально ли то, что она так ушибается? Может, я ее перекармливаю?».

— Считаю, что Татьяна грамотно организовала кормление натуральной пищей — единственное, не стоит давать животному сырые овощи, они не усваиваются. Можно отваривать без соли и измельчать в фарш (не более 10%) морковь, капусту: белокочанную, брокколи, цветную, кольраби; полезны для выведения комков шерсти и токсинов листовые — шпинат, специальная травка для котов; рекомендованы кабачок, спаржа, зеленая фасоль. Если питомец отказывается от предложенного овоща или появляются вопросы с пищеварением — не настаивайте.

Запомните, что для котов опасны лук, чеснок, авокадо, виноград, изюм, орехи.

По поводу слишком активного поведения животного последние месяцы — вероятно, у Дени началось половое созревание, идет гормональная перестройка организма. После 6−7 месяцев ветеринары рекомендуют стерилизовать кошек во избежание развития заболеваний, связанных с неудовлетворением естественных потребностей.

Размножение беспородных животных в современной ситуации не нужно: все мы видим ежедневно на улицах и в объявлениях сотни котят — выброшенных или рожденных в подвалах уже больными и бездомными.

Также поведение кастрированных питомцев меняется в лучшую сторону: они становятся более спокойными, уравновешенными. После стерилизации нужно будет пересмотреть рацион в сторону уменьшения калорийности.

По поводу неудачных прыжков пока не стоит беспокоиться: подвижность для молодого котика нормальна. По возможности приобретите или смастерите питомцу разноуровневый домик-когтеточку для ежедневных разминок. Если же падения и ушибы не прекратятся и будут доставлять коту дискомфорт и боли, обратитесь повторно к ветеринару.

Любите своих питомцев и дарите друг другу радость!