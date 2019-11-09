Лучшие осенние десерты. Три беспроигрышных способа порадовать себя в выходные

Источник материала: Tut.by

В русском языке есть выражение «ум отъешь» в значении «очень вкусно», однако смысл этой фразы приходит не в процессе познания лингвистических особенностей речи, а, как и аппетит, во время еды. Чтобы прочувствовать на себе всю глубину устойчивого выражения, а также убедиться в том, что приготовить вкусный (а местами и полезный) десерт не так уж сложно, ниже — подборка 3 проверенных рецептов. И немаловажный бонус во времена господства соцсетей — все десерты необычайно фотогеничны, ваш инстаграм не будет пустовать!

Тыквенно-творожная запеканка





Тот удивительный случай, когда вкусное может быть очень полезным. Не верите — загуглите полезные свойства тыквы.

Ингредиенты: Тыква свежая — 500 г Яйцо — 2 шт. Творог — 300 г Сахар — 9 ст. л. Манная крупа — 4 ст. л. Чернослив — 100 г Сливочное масло для смазывания формы

Как готовим:

Тыкву очистить, нарезать кубиками и запечь в духовке или на пару. Затем остудить и пюрировать в блендере. В тыквенное пюре добавить половину сахара, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо. Все перемешать до однородности. Чернослив промыть, залить водой и дать настояться 10 минут. Затем слить воду, нарезать чернослив. К творогу добавить оставшийся сахар и манку, яйцо. Все смешать до однородности. Выложить на дно формы творожную массу, чернослив, затем сделать верхний слой из тыквенного пюре. Выпекать при 180 градусах около часа. Тыквенный слой должен схватиться. Подавать запеканку охлажденной.

Песочный пирог «Сливовая осень»





Ингредиенты: Сливы — 700 г Мука — 350 г Сахар — 120 г Сливочное масло — 160 г Яичный желток — 1 шт. Сметана — 50 г Крахмал — 1,5 ст. л.

Как готовим:

Перед приготовлением охладить сливочное масло, терку и большой нож.

Сливы отделить от косточки и нарезать на четыре части. Добавить сметану, крахмал, 20 г сахара. Перемешать муку с оставшимся сахаром. На охлажденной терке быстро натереть сливочное масло. Добавить к муке с сахаром вместе с желтком и быстро порубить охлажденным ножом до состояния однородной крошки. При необходимости можно замесить и руками, но важно делать это очень быстро, чтобы тесто не нагрелось. Перед формированием пирога можно еще недолго охладить тесто в холодильнике. Духовку разогреть до 190 градусов. Дно формы застелить пергаментом. Затем выложить более половины всей крошки в форму, вминая руками по дну и бортам. Наверх выложить сливы и посыпать оставшейся крошкой. Выпекать около часа. Пирог должен пропечься и подрумяниться.

Штрудель с яблоками и клюквой





Ингредиенты: Мука — 130 г Сахар — 50 г Растительное масло — 1 ст. л. Сливочное масло — 20 г Яйцо — 1 шт. Яблоки — 500 г Клюква — 100 г Корица по вкусу.

Как готовим:

Для теста растопить сливочное масло, затем охладить до комнатной температуры. Взбить яйцо и разделить на 2 части. Соединить муку, сливочное и растительное масло, половину яйца, вымесить тесто до однородности. Собрать в шар, смазать поверхность растительным маслом и накрыть полотенцем, оставить на 40 минут. В это время очистить яблоки, нарезать небольшими кубиками, добавить большую часть клюквы (немного оставить для украшения верха), сахар, корицу. Духовку разогреть до 180 градусов. Для работы с тестом лучше подойдет силиконовый коврик, необходимо присыпать его поверхность мукой. Сразу отделить небольшую часть теста для украшения верха. Затем из оставшегося теста раскатать прямоугольник, на середину выложить яблоки с клюквой, все бока соединить. Противень застелить пергаментом, штрудель на коврике перевернуть на противень таким образом, чтобы все места соединения оказались внизу. Из оставшегося теста сделать украшения и поместить их на штрудель, добавить клюкву, поверхность смазать оставшейся половиной яйца. Выпекать около 40 минут (зависит от мощности духового шкафа), поверхность штруделя должна подрумяниться.

Приятного аппетита!