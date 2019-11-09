Завтра отмечается Международный день энергосбережения

Источник материала: Газета Авангард





Международный день энергосбережения отмечается 11 ноября, а пройдет он под девизом «Сохраним мир, сберегая энергию и ресурсы».

В этот день во всех странах (около 20 участвуют в проекте) проходят мероприятия, главная задача которых – информировать людей о важности экономии энергоресурсов, способах энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии.

Самые простые способы энергосбережения доступны любому и могут применяться в быту повсеместно. Например, не оставлять электроприборы включенными в «режиме ожидания», заменить лампочки в квартире на энергосберегающие, выключать воду в процессе чистки зубов, пользоваться душем вместо ванны и т.д. Меры ресурсосбережения – отказаться от пластиковых упаковок, раздельно собирать и перерабатывать отходы.

Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5-3 раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Отметим, что Беларусь достигла уровня энергоемкости таких развитых стран со сходными климатическими условиями, как Канада и Финляндия.

С практическими способами по эффективному использованию энергоресурсов в быту можно ознакомиться на официальном сайте Департамента по энергоэффективности Госстандарта www.energoeffekt/gov.by.

Антонина ТАРАСОВА