Очередное лжеминирование в столице: возбуждены уголовные дела

Источник материала: Аргументы и факты

На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ.