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Очередное лжеминирование в столице: возбуждены уголовные дела

10.11.2019 09:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Очередное лжеминирование в столице: возбуждены уголовные дела
Следственный комитет РБ

На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ.

СК напоминает: экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, виновному лицу также будет необходимо возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия. 

Очередное лжеминирование в столице: возбуждены уголовные дела
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