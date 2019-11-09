Очередное лжеминирование в столице: возбуждены уголовные дела

На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ.
СК напоминает: экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, виновному лицу также будет необходимо возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.