В Лидском районе мужчина до смерти избил сводного брата

Источник материала: Аргументы и факты

Во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины.

По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они проживали совместно, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, сообщается в телеграм-канале СК.