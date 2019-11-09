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В Лидском районе мужчина до смерти избил сводного брата

10.11.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лидском районе мужчина до смерти избил сводного брата
Следственный комитет РБ

Во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины.

По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они проживали совместно, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, сообщается в телеграм-канале СК.

В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. 

В Лидском районе мужчина до смерти избил сводного брата
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Трагедия произошла вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района.
 
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