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Лось стал причиной ДТП в Шумилинском районе
10.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Лось стал причиной ДТП в Шумилинском районе
9 ноября 2019
Лось внезапно выскочил на дорогу, и в него врезался 48-летний водитель Renault Megane. Мужчина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.
Авария произошла 8 ноября около 20.00 на дороге Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) вблизи деревни Ужлятино Шумилинского района.
48-летний житель Шумилино за рулем Renault Megane врезался во внезапно выскочившего на проезжую часть лося.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек, это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить. Ни в коем случае не надо сигналить — это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость — до километров 10-15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать: есть вероятность, что оно попадет вам на капот.
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Лось стал причиной ДТП в Шумилинском районе 9 ноября 2019 Лось внезапно выскочил на дорогу, и в него врезался 48-летний водитель Renault Megane. Мужчина в больнице. Об этом...
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