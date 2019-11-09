Источник материала: Герой працы

Лось стал причиной ДТП в Шумилинском районе

9 ноября 2019

Лось внезапно выскочил на дорогу, и в него врезался 48-летний водитель Renault Megane. Мужчина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.

Авария произошла 8 ноября около 20.00 на дороге Р20 ( Витебск — Полоцк — граница Латвии) вблизи деревни Ужлятино Шумилинского района.

48-летний житель Шумилино за рулем Renault Megane врезался во внезапно выскочившего на проезжую часть лося.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек, это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить. Ни в коем случае не надо сигналить — это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость — до километров 10-15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать: есть вероятность, что оно попадет вам на капот.