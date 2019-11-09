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В Витебске молодой человек повредил пять автомобилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 ноября в Витебске мужчина повредил пять автомобилей.
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Прибывшие правоохранители уточнили приметы фигуранта, после чего приступили к поиску. В ходе этого милиционеры увидели ещё четыре машины, у которых были сломаны боковые зеркала.
Вскоре сотрудники милиции заметили схожего по приметам молодого человека, который при виде правоохранителей попытался скрыться, но был задержан. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В прошлом месяце минчанин в шутку выбросил из окна на чужой автомобиль арбуз.
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Новости Беларуси. 5 ноября в Витебске мужчина повредил пять автомобилей. Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился владелец одного из повреждённых...
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