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В Витебске молодой человек повредил пять автомобилей

10.11.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 ноября в Витебске мужчина повредил пять автомобилей. 

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился владелец одного из повреждённых транспортных средств. Его автомобиль находился на неохраняемой стоянке возле одной из многоэтажек. На глазах у заявителя неизвестный разбил лобовое стекло и боковое зеркало машины. 

Прибывшие правоохранители уточнили приметы фигуранта, после чего приступили к поиску. В ходе этого милиционеры увидели ещё четыре машины, у которых были сломаны боковые зеркала. 

Вскоре сотрудники милиции заметили схожего по приметам молодого человека, который при виде правоохранителей попытался скрыться, но был задержан. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

В прошлом месяце минчанин в шутку выбросил из окна на чужой автомобиль арбуз.

Свои действия парень снял на видео – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 5 ноября в Витебске мужчина повредил пять автомобилей.  Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился владелец одного из повреждённых...
 
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