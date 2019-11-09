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Из-за лжеминирований в Минске были эвакуированы более 8 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.
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В августе 2019 года были «заминированы» гостиницы, аэропорт и вокзал в Минске.
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Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал. Как сообщает МВД Беларуси, информация об опасности поступила на...
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