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Из-за лжеминирований в Минске были эвакуированы более 8 тысяч человек

10.11.2019 10:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал. 

Как сообщает МВД Беларуси, информация об опасности поступила на электронную почту колл-центра Могилёвского отделения БелЖД около семи вечера. Утверждалось, что заминированы ТЦ «Замок», «Дана Молл», «Галилео» и Центральный железнодорожный вокзал. 

По сведениям МЧС Беларуси, из здания вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек, из «Замка» – 2850 человек, из «Дана Молл» – 3000 человек, из «Галилео» – 2000 человек. Всего наружу были выведены 8200 человек. 

Согласно данным Следственного комитета, взрывные устройства обнаружены не были. По факту лжеминирования возбуждены уголовные дела. Выясняется, кто отправил письмо с информацией об опасности. Осмотрен компьютер, на который пришло это сообщение. 

В августе 2019 года были «заминированы» гостиницы, аэропорт и вокзал в Минске. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.  Как сообщает МВД Беларуси, информация об опасности поступила на...
 
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