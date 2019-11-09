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В Лидском районе мужчина подозревается в убийстве сводного брата
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель одной из деревень Лидского района подозревается в убийстве сводного брата.
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Накануне происшествия между мужчинами произошёл конфликт, который привёл к драке. Старший брат нанёс несколько ударов младшему, в том числе ударил его твёрдым тупым предметом по голове. Потерпевший от полученных травм погиб на месте. Известно, что перед ссорой братья выпивали.
В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.
Место происшествия осмотрено, назначено проведение исследований для выяснения деталей случившегося. С задержанным проводятся неотложные следственные действия.
Несколько месяцев назад в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. Житель одной из деревень Лидского района подозревается в убийстве сводного брата. Как сообщает Следственный комитет, тело 43-летнего мужчины с...
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