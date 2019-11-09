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В Лидском районе мужчина подозревается в убийстве сводного брата

10.11.2019 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель одной из деревень Лидского района подозревается в убийстве сводного брата. 

Как сообщает Следственный комитет, тело 43-летнего мужчины с признаками криминальной смерти было обнаружено вечером 8 ноября во дворе дома. 

Накануне происшествия между мужчинами произошёл конфликт, который привёл к драке. Старший брат нанёс несколько ударов младшему, в том числе ударил его твёрдым тупым предметом по голове. Потерпевший от полученных травм погиб на месте. Известно, что перед ссорой братья выпивали. 

В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. 

Место происшествия осмотрено, назначено проведение исследований для выяснения деталей случившегося. С задержанным проводятся неотложные следственные действия. 

Несколько месяцев назад в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины.

В причинении смерти по неосторожности подозревался его старший брат – здесь подробности

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Новости Беларуси. Житель одной из деревень Лидского района подозревается в убийстве сводного брата.  Как сообщает Следственный комитет, тело 43-летнего мужчины с...
 
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