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ДТП в Шумилинском районе спровоцировал лось

10.11.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ДТП в Шумилинском районе спровоцировал лось
УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 8 ноября вечером на автодороге «Витебск-Полоцк-граница Латвии» возле деревни Ужлятино. В результате ДТП 48-летний житель Шумилино за рулем «Рено» получил травмы и попал в больницу.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек - это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

Не рекомендуется сигналить - это еще больше напугает животное. Нужно максимально снизить скорость – до километров 10-15 км/ч, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу. 

ДТП в Шумилинском районе спровоцировал лось
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Легковушка совершила наезд на дикое животное. В результате пострадал водитель.
 
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