ДТП в Шумилинском районе спровоцировал лось

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Авария произошла 8 ноября вечером на автодороге «Витебск-Полоцк-граница Латвии» возле деревни Ужлятино. В результате ДТП 48-летний житель Шумилино за рулем «Рено» получил травмы и попал в больницу.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек - это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.