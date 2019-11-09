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В Москве умер клубный промоутер Паша Фейс-контроль, о котором пела «Дискотека Авария»

10.11.2019 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве скончался клубный промоутер Павел Пичугин, известный по прозвищу Паша Фейс-контроль. Мужчине стало плохо утром в субботу, но прибывшая скорая не смогла ничего сделать, сообщает Starhit. Друзья и коллеги говорят о том, что бизнесмен не пил и вел здоровый образ жизни.

От остановки сердца в Москве скончался бизнесмен Павел Пичугин, более известный как Паша Фейс-контроль. Клубному промоутеру было 38 лет. По сообщениям СМИ, ему стало плохо утром в субботу. Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь в апартаменты на востоке Москвы. Когда медики приехали, то он был уже при смерти. Реанимационные мероприятия не помогли и в 11 утра специалисты констатировали смерть Пичугина.

Отметим, что Павел известен светской тусовке Москвы как бескомпромиссный человек, который стоял на фейсконтроле самых известных клубов в середине 2000-х годов. Прославился тем, что не пустил на мероприятия нескольких знаменитостей, а также представителей золотой молодежи. Его деятельность не осталась не замеченной самыми известными музыкантами России. Например, группа «Дискотека Авария» и DJ Smash записали песню, которая так и называется «Паша Face контроль».

Беседуя с журналистами в 2017 году, Павел рассказывал, что по началу работал в клубе «Титаник», где раздавал флаеры. После этого один знакомый позвал его в клуб Byblos и предложил стать настоящим фейсконтрольщиком. «Первые два уик-энда прошли отлично. После „Библоса“ была „Пирамида“ Новикова, после „Пирамиды“ — Jet Set, после уже с Горобием „Шамбала“, „Зима“, „Лето“, „Осень“, „Дягилев“», — вспоминал Пичугин.

Публика знает его по работе именно в «Дягилеве», где он однажды продал стол на Новый год за 42 тысячи долларов.

 
 
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Мужчине стало плохо утром в субботу, но прибывшая скорая не смогла ничего сделать, сообщает Starhit. Друзья и коллеги говорят о том, что бизнесмен не пил и вел здоровый...
 
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