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Евросоюз может отказаться от партнёрства с Беларусью. Из-за БелАЭС

10.11.2019 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Евросоюз подпишет соглашение о партнерстве с Беларусью только в том случае, если стороны смогут договориться насчет островецкой БелАЭС. С таким заявлением выступил еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан, сообщает Deutsche Welle.

Вопросы взаимоотношений Евросоюза и нашей страны обсудили на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе. Хан заявил: «Наша цель – завершить, наконец, работу над «Приоритетами партнерства» [документ, регулирующий взаимодействие ЕС и Беларуси – прим. KYKY]. В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце».

В следующей Еврокомиссии Йоханнес Хан получит другой портфель, а политикой соседства займется уже другой еврокомиссар. Ожидать изменения позиции Евросоюза по вопросу «Приоритетов партнерства» и БелАЭС не стоит: внешнюю политику ЕС определяют его государства-члены, принимающие решения единогласно.

Напомним: строительство АЭС в Беларуси почти закончено. Запуск первого энергоблока атомной электростанции запланирован на начало 2020 года. БелАЭС критикуют иностранные СМИ, вспоминая протесты в Островце, гибели рабочих и опрометчивую стратегию обращения с отработанным ядерным топливом. Но главным противником станции среди стран-соседей выступает Литва: БелАЭС находится всего в 50 километрах от ее столицы Вильнюса.

Фото обложки: @george_natsioulis.

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Евросоюз подпишет соглашение о партнерстве с Беларусью только в том случае, если стороны смогут договориться насчет островецкой БелАЭС. С таким заявлением...
 
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