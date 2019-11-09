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Меркель призвала Европу "защищать демократию"

10.11.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель по случаю празднования 30-й годовщины падения Берлинской стини закликала Европу защищать "свободу" и "демократию", которые все больше подаются нападкам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

"Ценности, которые лежат в основе Европы, свобода, демократия, равенство, верховенство права и обеспечения прав человека, является само собой разумеющимся" и "всегда должны защищаться", - заявила канцлер в часовне примирения - церкви, построенной на фундаменте разрушенной социалистическим режимом.


"В дальнейшем нужно взять на себя обязательства" отстаивать ценности Европы, добавила канцлер.

"Берлинская стена относится к истории и учит нас, что ни одна стена, которая исключает людей и ограничивает свободу, не является достаточно высокой или длинной, чтобы ее пересечь", - сказала Ангела Меркель. "Это справедливо для всех нас - Востока и Запада", - добавила она.
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель по случаю празднования 30-й годовщины падения Берлинской стини закликала Европу защищать "свободу" и "демократию", которые все...
 
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