"Европейская правда" со ссылкой на Figaro . Об этом сообщаетсо ссылкой на





"Ценности, которые лежат в основе Европы, свобода, демократия, равенство, верховенство права и обеспечения прав человека, является само собой разумеющимся" и "всегда должны защищаться", - заявила канцлер в часовне примирения - церкви, построенной на фундаменте разрушенной социалистическим режимом.









"В дальнейшем нужно взять на себя обязательства" отстаивать ценности Европы, добавила канцлер.





"Берлинская стена относится к истории и учит нас, что ни одна стена, которая исключает людей и ограничивает свободу, не является достаточно высокой или длинной, чтобы ее пересечь", - сказала Ангела Меркель. "Это справедливо для всех нас - Востока и Запада", - добавила она.