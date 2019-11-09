ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший подчиненный Чижа: Он мне не товарищ и никогда им больше не станет

10.11.2019 10:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о конфликтах с бизнесменом Юрием Чижом, который до этого года владел футбольным клубом.

– Очень важно, чтобы руководитель мог сказать: «Да, я здесь ошибся». Важно слышать и слушать людей, которые связаны с футбольным клубом. Не околофутбольных, которые тебе «поливают в уши», а тех, кто ежедневно и кропотливо трудится на благо клуба, – сказал Селимов в интервью Трибуне.

– Можно говорить, что когда Чиж приглашал вас на должность гендира «Динамо», у вас были товарищеские отношения, а сейчас вы стали врагами?

– Не то, что считаю его врагом. Он сейчас мне не товарищ и никогда им больше не станет.

– А был?

– Да, был. Просто я разочаровался в Чиже, как он, наверное, разочаровался во мне. У каждого своя правда.

– Вам жалко этого человека?

– Да. Мне его жалко.

– Вам жалко, что у Чижа забрали клуб через судебные разбирательства?

– Нет. Почему? Он не справлялся с клубом. Иметь амбиции – это одно, а добиваться результата – это совершенно другое…

А жалко ли, что забрали клуб у Чижа? Нет. За 20 лет, в течение которых он владел клубом, с имевшимися возможностями, административным ресурсом можно было бы достичь больших результатов, заработать много денег.

– В начале 2016 года Максим Витус рассказывал о том, что его обвиняли в сдаче матча с «Вильяррелом» в Лиге Европы. И из-за этого игроку пришлось уйти из команды. Расскажите о той ситуации.


– Не знаю, рассказывать об этом или нет. Может, без диктофона бы и рассказал. Но на сегодняшний день пока не хочу говорить. Может, придет время, и все узнают.

– Хорошо. Но эти разговоры небезосновательны?

– Они не имеют под собой вообще никакой почвы. Макс – хороший игрок для белорусского чемпионата, он в течение года адаптировался под наш стиль. Уход Витуса – это была потеря для «Динамо». Мы не имели права так поступать. Но был у нас председатель клуба, который принимал решения. Он посчитал, что Макс сдавал игры. Откуда такая информация? По его словам, из достоверных источников.

– Пробовали переубедить Чижа?

– Пробовал, конечно. Но меня не услышали. Как пробовал? Да просто убеждал, что ребята не могут сдавать игры, я в них уверен.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о конфликтах с бизнесменом Юрием Чижом, который до этого года владел футбольным клубом.
 
Новости дня
Новости разные
 
После критики Лукашенко онкоцентр в Боровлянах собирается оперировать в две смены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика