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После критики Лукашенко онкоцентр в Боровлянах собирается оперировать в две смены

10.11.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ рассказал, как РНПЦ онкологии в Боровлянах решает проблему очередей.

— Чтобы очереди не было на операции, делаем двухсменную работу операционных. Мы сейчас рассматриваем, чтобы субботу сделать рабочим днем, — сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Теперь операционные работают 12 часов.

Также в онкоцентре уже несколько недель тестируют колл-центр, который заработает на полную мощность 11 ноября.


— Все стремятся приехать, проконсультироваться, получить все данные. Едут со всей республики, мы им отказать не можем, создается живая очередь. Больше людей утром, поэтому колл-центр будет нацелен на то, чтобы разгрузить эту очередь, чтобы она была планомерной — с 8 утра до 8 вечера, — рассказала заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ирина Даниленко.

Напомним, недавно при посещении РНПЦ онкологии в Боровлянах Александр Лукашенко возмутился очередями на проведение операций.
 
 
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Телеканал ОНТ рассказал, как РНПЦ онкологии в Боровлянах решает проблему очередей.
 
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