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Опубликована карта бесплатного интернета

10.11.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Только в 15 из 65 стран, где проводилось исследование Freedom of the Net 2019 , Интернет является бесплатным.

Самой цензурированной сетью в мире является Китай, защищенный от «большого брандмауэра» . Но даже в США аналитики видят свободу интернета под давлением. В 47 странах пользователи интернетом были арестованы за политические, социальные или религиозные заявления в Интернете. Приложения для социальных сетей и коммуникаций были заблокированы как минимум в 20 странах . Суть в том, что бесплатный интернет в настоящее время находится под угрозой во всем мире, сообщает Statista.

Беларусь на карте, разумеется, отнесена к странам с платным интернетом. 



Как сообщает Thinktanks.by, Беларусь вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.

Согласно документу, Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.

Из постсоветских стран "несвободными" также признаны Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, "частично свободными" – Украина и Кыргызстан, "свободными" – Армения, Грузия и Эстония.
 
 
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Только в 15 из 65 стран, где проводилось исследование Freedom of the Net 2019 , Интернет является бесплатным.
 
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