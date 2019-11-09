Опубликована карта бесплатного интернета

Самой цензурированной сетью в мире является Китай, защищенный от «большого брандмауэра» . Но даже в США аналитики видят свободу интернета под давлением. В 47 странах пользователи интернетом были арестованы за политические, социальные или религиозные заявления в Интернете. Приложения для социальных сетей и коммуникаций были заблокированы как минимум в 20 странах . Суть в том, что бесплатный интернет в настоящее время находится под угрозой во всем мире, сообщает