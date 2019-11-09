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Опубликована карта бесплатного интернета
Источник материала: Партизан
Только в 15 из 65 стран, где проводилось исследование Freedom of the Net 2019 , Интернет является бесплатным.
Самой цензурированной сетью в мире является Китай, защищенный от «большого брандмауэра» . Но даже в США аналитики видят свободу интернета под давлением. В 47 странах пользователи интернетом были арестованы за политические, социальные или религиозные заявления в Интернете. Приложения для социальных сетей и коммуникаций были заблокированы как минимум в 20 странах . Суть в том, что бесплатный интернет в настоящее время находится под угрозой во всем мире, сообщает
Беларусь на карте, разумеется, отнесена к странам с платным интернетом.
Как сообщает
Согласно документу, Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.
Из постсоветских стран "несвободными" также признаны Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, "частично свободными" – Украина и Кыргызстан, "свободными" – Армения, Грузия и Эстония.
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Только в 15 из 65 стран, где проводилось исследование Freedom of the Net 2019 , Интернет является бесплатным.
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