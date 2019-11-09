ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Терпения вам, братцы" — Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным

10.11.2019 10:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время "Форума свободной России", который проходит в эти дни в Вильнюсе, украинский режиссер Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным.


Олег Сенцов / facebook.com/forumfreerussia

"Терпения вам, братцы", — написал Сенцрв, который еще два месяца назад сам находился в тюрьме.

Открытки, подписанные Олегом Сенцовым получат Святослав Баранович, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный, Илья Воловик и Вадим Бойко, передает "Еврорадио".

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму российскими правоохранителями по подозрению в терроризме в 2014 году. Его обвинили в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был освобожден 7 сентября 2019 года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время "Форума свободной России", который проходит в эти дни в Вильнюсе, украинский режиссер Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе мужчина до смерти избил сводного брата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика