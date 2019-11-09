В Гомеле пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Tut.by

У пьяного бесправника при проверке на алкотестере в парах выдыхаемого воздуха зафиксировано 3 промилле алкоголя, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале .

8 ноября сотрудники ГАИ контролировали скоростной режим на улице Советской в Гомеле. В милицейский эфир была передана информация, что по одной из улиц Железнодорожного района движется автомобиль марки Ситроен, которым управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении МВД.

Инспекторы ДПС увидели иномарку и подали сигнал об остановке. Водитель требование ГАИ проигнорировал, но далеко не уехал: на ближайшем светофоре движение было заблокировано впереди остановившимися автомобилями.

Ситроеном управлял гомельчанин, 1988 года рождения. При проверке на алкотестере в парах выдыхаемого воздуха зафиксировано 3 промилле алкоголя.

Как выяснилось, у водителя никогда не было прав. Составлены административные протоколы: за управление автотранспортом с признаками алкогольного опьянения (санкция статьи — штраф до 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года), за отсутствие права управления автотранспортом.

По данным МВД, с начала года на Гомельщине за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано около 3000 человек. За 10 месяцев по вине пьяных водителей совершено 49 ДТП, в которых 13 погибли и 51 получил телесные повреждения.

Ведомство напоминает: если вы видите пьяного водителя или пешехода, явно представляющего опасность для движения, сообщите в 102.