Сборная Беларуси по хоккею стала победителем «Турнира четырех наций»

Источник материала: Аргументы и факты

В Лиепае завершился хоккейный «Турнир четырех наций». В соревновании принимали участие команды Беларуси, Латвии, Франции и Словении. Каждая из сборных сыграла друг против друга.

В последнем поединке турнира белорусы встречались с латвийцами. Благодаря хет-трику Михаила Стефановича наши спортсмены вырвались вперед – 3:0. Однако в концовке поединка соперникам удалось сократить отставание до минимального. Тем не менее, белорусская команда выдержала натиск и сумела одержать победу – 3:2.

БЕЛАРУСЬ – ЛАТВИЯ – 3:2

По итогам турнира белорусы одержали победы над сборными Франции (4:2) и Латвии (3:2), но уступили словенцам (0:2). Этот результат позволил сборной Беларуси занять первое место в группе. Латвийцы так же одержали две победы над словенцами и французами, но не смогли это сделать в основное время и потеряли очки. У Франции и Словении по одной победе в основное время. Французы обыграли словенцев, а словенцы – нашу команду.

Три команды набрали одинаковое количество очков, но лучшими по показателю пропущенных и забитых шайб оказались хозяева турнира.

Итоговое положение турнира:

Беларусь – 6 очков; Латвия – 4; Франция – 4; Словения – 4.

Отметим, что это был первый турнир сборной Беларуси под руководством нового тренера Михаила Захарова.