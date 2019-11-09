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Сборная Беларуси по хоккею стала победителем «Турнира четырех наций»

10.11.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по хоккею стала победителем «Турнира четырех наций»
Федерация хоккея Республики Беларусь

В Лиепае завершился хоккейный «Турнир четырех наций». В соревновании принимали участие команды Беларуси, Латвии, Франции и Словении. Каждая из сборных сыграла друг против друга.

В последнем поединке турнира белорусы встречались с латвийцами. Благодаря хет-трику Михаила Стефановича наши спортсмены вырвались вперед – 3:0. Однако в концовке поединка соперникам удалось сократить отставание до минимального. Тем не менее, белорусская команда выдержала натиск и сумела одержать победу – 3:2.

Сборная Беларуси по хоккею стала победителем «Турнира четырех наций» Белорусские хоккеисты выиграли первый матч под руководством нового тренера

БЕЛАРУСЬ – ЛАТВИЯ – 3:2

По итогам турнира белорусы одержали победы над сборными Франции (4:2) и Латвии (3:2), но уступили словенцам (0:2). Этот результат позволил сборной Беларуси занять первое место в группе. Латвийцы так же одержали две победы над словенцами и французами, но не смогли это сделать в основное время и потеряли очки. У Франции и Словении по одной победе в основное время. Французы обыграли словенцев, а словенцы – нашу команду.

Три команды набрали одинаковое количество очков, но лучшими по показателю пропущенных и забитых шайб оказались хозяева турнира.

Итоговое положение турнира:

  1. Беларусь – 6 очков;
  2. Латвия – 4;
  3. Франция – 4;
  4. Словения – 4.

Отметим, что это был первый турнир сборной Беларуси под руководством нового тренера Михаила Захарова.

 
 
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В турнирной таблице наши спортсмены обошли команды Латвии, Франции и Словении.
 
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