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В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, в салоне оказалась зажата девочка

10.11.2019 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, пострадал ребенок. Подробности рассказали в МЧС.


ДТП произошло 9 ноября примерно в четыре утра на трассе М-10 возле деревни Хусное. В салоне авто оказалась зажата 10-летняя девочка.


Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка и передали медикам. Пострадавшую с переломами доставили в больницу.

 
 
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ДТП произошло 9 ноября примерно в четыре утра на трассе М-10 возле деревни Хусное. В салоне авто оказалась зажата 10-летняя девочка.
 
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