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В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, в салоне оказалась зажата девочка
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, пострадал ребенок. Подробности
ДТП произошло 9 ноября примерно в четыре утра на трассе М-10 возле деревни Хусное. В салоне авто оказалась зажата 10-летняя девочка.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка и передали медикам. Пострадавшую с переломами доставили в больницу.
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ДТП произошло 9 ноября примерно в четыре утра на трассе М-10 возле деревни Хусное. В салоне авто оказалась зажата 10-летняя девочка.
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