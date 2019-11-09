В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, в салоне оказалась зажата девочка

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, пострадал ребенок. Подробности рассказали в МЧС.





ДТП произошло 9 ноября примерно в четыре утра на трассе М-10 возле деревни Хусное. В салоне авто оказалась зажата 10-летняя девочка.





Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка и передали медикам. Пострадавшую с переломами доставили в больницу.