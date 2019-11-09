Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова шестой раз проиграл в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив на своей арене венгерскому "Веспрему" со счетом 30:37, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Заключительный поединок первого круга соревнований в группе В брестчане начали активно и быстро оторвались от гостей на 3 мяча (5:2). Однако постепенно игра выровнялась. И вскоре уже гости стали диктовать свои условия, уйдя на перерыв с преимуществом в те же 3 гола - 20:17.









Во втором тайме гандболисты "Веспрема" продолжали контролировать ход встречи и уверенно довели ее до победы со счетом 37:30. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 5 мячей. В следующем поединке 16 ноября БГК попытается взять реванш у "Веспрема" на его площадке.









В первой половине турнирной дистанции чемпионы Беларуси добились лишь одной виктории, одолев на своей арене украинский "Мотор" из Запорожья со счетом 33:31. В пассиве брестчан 6 поражений и 7-е, предпоследнее место в группе.









В другом субботнем матче северомакедонский "Вардар" в Скопье сыграл вничью с польским "Виве" из Кельце - 28:28. В составе польского клуба белорус Владислав Кулеш забросил 4 мяча, Артем Королек записал на свой лицевой счет 1 мяч.





Остальные поединки 7-го тура в группе В состоятся 10 ноября вечером: "Мотор" - "Монпелье" (Франция), "Киль" (Германия) - "Порту" (Португалия).