Изменение схемы движения маршрутов экспрессного сообщения №5 и №10"

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с переносом остановки общественного транспорта "Зубачева", расположенной на по ул. Героев обороны Брестской крепости, на улицу "Зубачева" с 06 ноября 2019г. изменяются маршруты следования экспрессного сообщения №5 и №10 в р-не ГОБК.





Маршрут экспрессного сообщения №5 будет следовать по улицам ГОБК - Зубачева - Гоголя - Фомина - ГОБК в прямом и обратном направлениях.

Маршрут экспрессного сообщения №10 будет следовать по улицам ГОБК - ЗУбачева - Гоголя - Фомина - ГОБК в направлении "Брест Западный - Ж/Д вокзал".





Схема движения маршрута №10