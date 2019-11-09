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Изменение схемы движения маршрутов экспрессного сообщения №5 и №10"

10.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с переносом остановки общественного транспорта "Зубачева", расположенной на по ул. Героев обороны Брестской крепости, на улицу "Зубачева" с 06 ноября 2019г. изменяются маршруты следования экспрессного сообщения №5 и №10 в р-не ГОБК.

Изменение схемы движения маршрутов экспрессного сообщения №5 и №10"

Маршрут экспрессного сообщения №5 будет следовать по улицам ГОБК - Зубачева - Гоголя - Фомина - ГОБК в прямом и обратном направлениях.
Маршрут экспрессного сообщения №10 будет следовать по улицам ГОБК - ЗУбачева - Гоголя - Фомина - ГОБК в направлении "Брест Западный - Ж/Д вокзал".

Изменение схемы движения маршрутов экспрессного сообщения №5 и №10"

Схема движения маршрута №10

 
Теги: Брест
 
 
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  В связи с переносом остановки общественного транспорта "Зубачева", расположенной на по ул. Героев обороны Брестской крепости, на улицу "Зубачева" с 06 ноября 2019г....
 
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