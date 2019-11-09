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Изменение схемы движения маршрутов экспрессного сообщения №5 и №10"
10.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с переносом остановки общественного транспорта "Зубачева", расположенной на по ул. Героев обороны Брестской крепости, на улицу "Зубачева" с 06 ноября 2019г. изменяются маршруты следования экспрессного сообщения №5 и №10 в р-не ГОБК.
Маршрут экспрессного сообщения №5 будет следовать по улицам ГОБК - Зубачева - Гоголя - Фомина - ГОБК в прямом и обратном направлениях.
Схема движения маршрута №10
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В связи с переносом остановки общественного транспорта "Зубачева", расположенной на по ул. Героев обороны Брестской крепости, на улицу "Зубачева" с 06 ноября 2019г....
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