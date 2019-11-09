Как житель Барановичей купил 3D-принтер, который оказался незаменимым в быту. «Печатал цветочные горшки и запчасти к смесителю»

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель нашего города Александр Пшеничный работает менеджером по продажам. Больше года назад в интернете он увидел 3D-принтер и предметы, которые были созданы с его помощью, и увлекся 3D-моделированием. Александр рассказал Intex-press, зачем и за сколько приобрел аппарат себе, что попросила напечатать мама и как 3D-принтер выручает в быту.





Александр Пшеничный печатает на собственном 3D-принтере фигурки героев из мультфильмов, игр и бытовые детали. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Увидев впервые 3D-принтер и то, что он может печатать объемные модели, я заинтересовался и захотел научиться работать с этим аппаратом. И год назад я его приобрел.

Изначально я хотел заказать 3D-принтер в Китае. Но тогда мне бы пришлось заплатить таможенную пошлину. А это 25% от стоимости. Да и гарантии на него у меня не было бы. Поэтому решил поискать другие варианты.

В итоге в Бресте нашел фирму, которая изготавливает такие аппараты. Ребята в фирме рассказали, как пользоваться 3D-принтером, и показали примеры работ. Кстати, гарантия и техподдержка прилагались. Обошелся аппарат в 450 долларов. Для личных целей такого принтера вполне достаточно.

Информации о моем принтере в интернете не было, поэтому пришлось изучать все самому методом проб и ошибок. Чтобы понять и изучить все возможности, мне понадобилось полгода.

Первой фигуркой, которую я напечатал, был калибровочный куб 2х2х2 см. Это тестовая модель. Ее печатают, чтобы посмотреть, как работает принтер. Из-за плохого обдува пластик не успевал застывать и не держал нужную форму. По итогу печати у меня вместо кубика получилась «каша». Поэтому пришлось заменить печатающую головку.

Обновление обошлось мне в 30 долларов.





Главное – фантазия

Фактически 3D-принтер может напечатать все, что угодно – от обычных шестеренок до жилых домов. Все зависит от модели и печатных материалов. В Америке за неделю напечатали целый дом на 80 квадратов. А в Европе делают полноценные копии человека. Здесь главное фантазия.

Я в основном печатаю фигурки героев из фантастических мультиков и игр. Первым был персонаж из вселенной Старкрафта высотой 27 см. Печатал его частями. На это ушло около двух месяцев. Поскольку это была первая сложная модель, у меня возникли проблемы с калибровкой и настройкой программного обеспечения. Из-за моих ошибок пластика на печать ушло полкилограмма, а это очень много. Напечатанная фигурка по сей день стоит дома как пример сложной модели.









Незаменимая вещь в быту

На 3D-принтере я также печатаю вещи для дома. Недавно сделал органайзер для столовых приборов в форме слона, хобот которого направлен в мойку, чтобы туда стекала вода.

Когда мама узнала о моем принтере, она попросила напечатать горшки и вазы для цветов. Мне эта идея понравилась, и я сделал один горшок даже для себя. Правда, необычный: в форме персонажа из покемонов – Бульбозавра.

Оказалось, 3D-принтер – незаменимая вещь в быту. Можно, например, напечатать маленькие детали, которые не купишь в магазине. Как-то у мамы в смесителе сломался рассеиватель для воды. Отдельно такую вещь не найдешь, поэтому я решил его напечатать. Тот рассеиватель, который стоял, был сделан из дешевого хрупкого пластика. Мой, сделанный на 3D-принтере, получился крепче – такой вряд ли сломается.

Мне нравится, что на 3D-принтере можно сделать то, чего нет в продаже. Однажды я напечатал настольную лампу. В магазине простая лампа стоила около 25 рублей. Я за эти деньги мог сделать такую, какую захочу. 12 часов – и лампа была готова.





От хобби к бизнесу

Свое увлечение в дальнейшем я хотел бы превратить в занятие, которое станет приносить доход. В первую очередь мне хотелось бы работать с госструктурами. Например, делать модели молекул для уроков химии или органы для занятий по биологии.

Можно печатать на заказ также бытовые детали, художественные фигурки, элементы для косплея.

Ко мне уже начинают обращаться. Недавно попросили помощи в местном кафе: там в стульях сломались крепления. Не будешь ведь только из-за этого выбрасывать мебель.

Иногда просят сделать сувениры в подарок. А недавно мне предложили преподавать моделирование и 3D-печать для детей.

В целом у такого занятия, как мне кажется, есть неплохой потенциал.