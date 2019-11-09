Таким Пинск вы ещё не видели

Источник материала: Виртуальный Брест

Посмотрите на столицу Полесья через фотообъектив нашего журналиста Василия Мацкевича.





В постоянной спешке и повседневной суете мы редко обращаем внимание на изменения вокруг. Остановиться и взглянуть на мир другими глазами не хватает времени.

Предлагаем Вам посмотреть на знакомые улицы и дворы города Пинска.

Пинская пешеходка популярна у молодожёнов.





Но не только. Любители активного образа жизни курсируют по ней ежедневно.





Постоянные посетители кафе «Золотой колос» знают, кто на самом деле истинный хозяин заведения. Знакомьтесь .





Исторических зданий на улице много. Одно из них находится по адресу Ленина, 40 .





Вы видели, как меняли фонари на улице Ленина?





Вы знали, что вместо кофейни открыли новый магазин ?





Реклама – двигатель торговли. Реклама в Пинске заслуживает отдельного внимания.





Вид на пешеходную часть улицы Первомайской с 3-го этажа.





Обычный пинский дворик.





Вы знали, что пинские качели-жирафы вошли в энциклопедию белорусского дизайна?





В одном из дворов поселился вот такой забавный сантехник.





Знаете, как выглядят и где обитают пинские сфинксы? Ответ здесь .





Осень в Пинске выдалась особенной. Яркой, солнечной и лучше один раз увидеть.





Ноябрь в Соборе Вознесения Пресвятой Девы Марии





Ноябрьское утро в Пинске. Зацвёл клевер.





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