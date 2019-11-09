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Таким Пинск вы ещё не видели
10.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Посмотрите на столицу Полесья через фотообъектив нашего журналиста Василия Мацкевича.
В постоянной спешке и повседневной суете мы редко обращаем внимание на изменения вокруг. Остановиться и взглянуть на мир другими глазами не хватает времени.
Предлагаем Вам посмотреть на знакомые улицы и дворы города Пинска.
Пинская пешеходка популярна у молодожёнов.
Но не только. Любители активного образа жизни курсируют по ней ежедневно.
Постоянные посетители кафе «Золотой колос» знают, кто на самом деле истинный хозяин заведения.
Исторических зданий на улице много. Одно из них находится по адресу
Вы видели, как меняли фонари на улице Ленина?
Вы знали, что вместо кофейни открыли
Реклама – двигатель торговли. Реклама в Пинске заслуживает
Вид на пешеходную часть улицы
Обычный
Вы знали, что пинские качели-жирафы вошли в
В одном из дворов поселился вот такой
Знаете, как выглядят и где обитают пинские сфинксы? Ответ
Осень в Пинске выдалась особенной. Яркой, солнечной и лучше один раз увидеть.
Ноябрь в Соборе Вознесения Пресвятой Девы Марии
Ноябрьское утро в Пинске. Зацвёл клевер.
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Посмотрите на столицу Полесья через фотообъектив нашего журналиста Василия Мацкевича. В постоянной спешке и повседневной суете мы редко обращаем внимание на...
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