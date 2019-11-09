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Таким Пинск вы ещё не видели

10.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посмотрите на столицу Полесья через фотообъектив нашего журналиста Василия Мацкевича.

Таким Пинск вы ещё не видели

В постоянной спешке и повседневной суете мы редко обращаем внимание на изменения вокруг. Остановиться и взглянуть на мир другими глазами не хватает времени.

Предлагаем Вам посмотреть на знакомые улицы и дворы города Пинска.

Пинская пешеходка популярна у молодожёнов.

Таким Пинск вы ещё не видели

Но не только. Любители активного образа жизни курсируют по ней ежедневно.

Таким Пинск вы ещё не видели

Постоянные посетители кафе «Золотой колос» знают, кто на самом деле истинный хозяин заведения. Знакомьтесь.

Таким Пинск вы ещё не видели

Исторических зданий на улице много. Одно из них находится по адресу Ленина, 40.

Таким Пинск вы ещё не видели

Вы видели, как меняли фонари на улице Ленина?

Таким Пинск вы ещё не видели

Вы знали, что вместо кофейни открыли новый магазин?

Таким Пинск вы ещё не видели

Реклама – двигатель торговли. Реклама в Пинске заслуживает отдельного внимания.

Таким Пинск вы ещё не видели

Вид на пешеходную часть улицы Первомайской с 3-го этажа.

Таким Пинск вы ещё не видели

Обычный пинский дворик.

Таким Пинск вы ещё не видели

Вы знали, что пинские качели-жирафы вошли в энциклопедию белорусского дизайна?

Таким Пинск вы ещё не видели

В одном из дворов поселился вот такой забавный сантехник.

Таким Пинск вы ещё не видели

Знаете, как выглядят и где обитают пинские сфинксы? Ответ здесь.

Таким Пинск вы ещё не видели

Осень в Пинске выдалась особенной. Яркой, солнечной и лучше один раз увидеть.

Таким Пинск вы ещё не видели

Ноябрь в Соборе Вознесения Пресвятой Девы Марии

Таким Пинск вы ещё не видели

Ноябрьское утро в Пинске. Зацвёл клевер.

Таким Пинск вы ещё не видели

Больше фото в альбоме.

 
 
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  Посмотрите на столицу Полесья через фотообъектив нашего журналиста Василия Мацкевича. В постоянной спешке и повседневной суете мы редко обращаем внимание на...
 
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