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В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ

10.11.2019 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 8 ноября в Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ. 

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители дежурили на улице Советской, когда поступила информация, что к ним движется Citroen с пьяным водителем за рулём. Увидев указанный автомобиль, инспекторы подали сигнал об остановке. 

Водитель иномарки сигнал проигнорировал и поехал дальше, но был задержан возле ближайшего светофора, где находившиеся впереди машины заблокировали движение. 

В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ
Фото: МВД Беларуси 

За рулём находился 31-летний гомельчанин. Проверка показала, что в парах выдыхаемого водителем воздуха содержалось 3 промилле алкоголя. 

В отношении мужчины, который никогда не получал водительское удостоверение, составлены административные протоколы. Гражданину предстоит выплатить крупный штраф. 

Несколькими днями ранее в Минске нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

Погоня закончилась, когда Volkswagen врезался в три машины сразу – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 8 ноября в Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ.  Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители дежурили на улице...
 
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