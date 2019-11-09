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В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 8 ноября в Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ.
Как
Водитель иномарки сигнал проигнорировал и поехал дальше, но был задержан возле ближайшего светофора, где находившиеся впереди машины заблокировали движение.
За рулём находился 31-летний гомельчанин. Проверка показала, что в парах выдыхаемого водителем воздуха содержалось 3 промилле алкоголя.
В отношении мужчины, который никогда не получал водительское удостоверение, составлены административные протоколы. Гражданину предстоит выплатить крупный штраф.
Несколькими днями ранее в Минске нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.
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Новости Беларуси. Днём 8 ноября в Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ. Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители дежурили на улице...
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