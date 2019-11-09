В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 8 ноября в Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители дежурили на улице Советской, когда поступила информация, что к ним движется Citroen с пьяным водителем за рулём. Увидев указанный автомобиль, инспекторы подали сигнал об остановке.

Водитель иномарки сигнал проигнорировал и поехал дальше, но был задержан возле ближайшего светофора, где находившиеся впереди машины заблокировали движение.



Фото: МВД Беларуси

За рулём находился 31-летний гомельчанин. Проверка показала, что в парах выдыхаемого водителем воздуха содержалось 3 промилле алкоголя.

В отношении мужчины, который никогда не получал водительское удостоверение, составлены административные протоколы. Гражданину предстоит выплатить крупный штраф.

Несколькими днями ранее в Минске нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.