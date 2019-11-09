Источник материала: Новости Волковыска

14 ноября в национальный прокат выходит белорусский хоррор «Упыри» об ужасах в купальскую ночь. Его создатели (а среди них режиссер и сценарист Андрей Курейчик) утверждают, что базировались на белорусской мифологии.

В центре сюжета лежит белорусская легенда о том, что с приходом ночи все, кто погиб в воде, превращаются в чудовищ, которые забирают живых с собой. В фильме снялись француз Габриэль Пик, японец Кенто Сато, шоумен Вадим Галыгин, беларуские актрисы Анастасия Василевская, Анастасия Филиппова и другие.

«Упыри» снимались более двух лет.

В кинотеатре «Юность» на сегодняшний день фильма в анонсах пока нет.