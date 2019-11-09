Источник материала: Новости Волковыска

C 10 ноября Беларусь объединяет две безвизовые зоны и создает одну туристическо-рекреационную зону «Брест – Гродно». К новой безвизовой зоне добавили пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В регионе «Брест – Гродно» срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств, в том числе стран Балтии.

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест – Гродно».

В интервью районной газете «Наш час» заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич рассказала, что включение территории Волковысского района в безвизовую зону побудило власть к активным действиям.

В частности, наряду с разработкой логотипа туристического бренда Волковыщины, ОАО «Красносельскстройматериалы» подтвердило готовность допускать организованные группы экскурсантов в благоустроенные места меловых карьеров для проведения фотосессий.

Меловые карьеры - не место для отдыха