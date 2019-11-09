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В США пожизненно заключённый перенёс клиническую смерть и теперь требует выпустить его: он отсидел до смерти
Источник материала: KYKY>
Американский заключенный Бенджамин Шрайбер, осужденный на пожизненный срок, потрбовал выпустить его на свободу. Он утверждает, что четыре года назад ненадолго умер: перенес клиническую смерть, то есть технически отсидел до собственной смерти. Об этом
66-летний Шрайбер отбывает срок с 1997 года – за убийство 39-летнего мужчины, которого избили деревянной рукояткой кирки, что привело к смерти. Бенджамина лишили права на досрочное освобождение. В 2015 году, когда Шрайбер упал без сознания в своей камере, его госпитализировали из-за крупных камней в почках, и врачи перезапустили его сердце пять раз.
В 2018 году американец подал первую юридическую жалобу. Он счел, что, поскольку умирал и был реанимирован, выполнил обязательства перед государством. Судья окружного суда назвал доводы Шрайбера неубедительными и не удовлетворил прошение.
Тогда заключенный обратился с жалобой в апелляционный суд штата Айова. Жалобу рассмотрели лишь в ноябре 2019-го, но и там пришли к выводу, что документ «не имеет юридического веса». Понятие «жизнь» не определяется кодексом штата, поэтому суд заключил, что мужчина должен провести остаток своей естественной жизни в заключении, и это не должно зависеть от того, воскресили его или нет: «До тех пор, пока судмедэксперт не констатирует, что Шрайбер мертв навсегда».
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В США пожизненно заключённый перенёс клиническую смерть и теперь требует выпустить его: он отсидел до смерти
Американский заключенный Бенджамин Шрайбер, осужденный на пожизненный срок, потрбовал выпустить его на свободу. Он утверждает, что четыре года назад ненадолго...
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