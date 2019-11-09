Беларуси вместе с Крымом запретили участвовать в конкурсе на $5 миллионов

Источник материала: KYKY

Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой компьютерных игр, запретила жителям Беларуси и Крыма участвовать в турнирах по Fortnite [компьютерная игра, выполненная в формате симулятора выживания – прим. KYKY]. Информация об этом появилась в официальных правилах на сайте компании.

Запрет коснулся не только Крыма и Беларуси: к соревнованию не допустят пользователей, которые живут на Кубе, в Иране, Ираке, Ливане, Ливии, Мьянме, Северной Корее, Сомали и так далее. Epic Games объясняет свое решение тем, что ограничение связано с законодательством Америки.

Epic Games анонсировала турнир Fortnite Champions Series еще в октябре. Правда, тогда компания ничего не сообщила об ограничениях. А призовой фонд серии тем временем составит 5 миллионов долларов.