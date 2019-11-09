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Беларуси вместе с Крымом запретили участвовать в конкурсе на $5 миллионов

10.11.2019 12:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой компьютерных игр, запретила жителям Беларуси и Крыма участвовать в турнирах по Fortnite [компьютерная игра, выполненная в формате симулятора выживания – прим. KYKY]. Информация об этом появилась в официальных правилах на сайте компании.

Запрет коснулся не только Крыма и Беларуси: к соревнованию не допустят пользователей, которые живут на Кубе, в Иране, Ираке, Ливане, Ливии, Мьянме, Северной Корее, Сомали и так далее. Epic Games объясняет свое решение тем, что ограничение связано с законодательством Америки.

Epic Games анонсировала турнир Fortnite Champions Series еще в октябре. Правда, тогда компания ничего не сообщила об ограничениях. А призовой фонд серии тем временем составит 5 миллионов долларов. 

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Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой компьютерных игр, запретила жителям Беларуси и Крыма участвовать в турнирах по Fortnite [компьютерная...
 
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