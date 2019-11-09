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Молодым врачам в Беларуси приготовили «сюрприз»

10.11.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все медицинские вузы Беларуси могут перевести на другую систему распределения.

Пилотный проект по электронному распределению выпускников апробирован в нынешнем году в Белорусском государственном медицинском университете. Как сообщила агентству «Минск-Новости» начальник управления кадровой политики учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, в перспективе такую практику могут перенять все вузы медицинского профиля страны.

«Распределение выпускников — достаточно длительная процедура. Мы основываемся на тех заказах, которые поступают не только от учреждений здравоохранения, но и иных организаций, где есть медработники. В сентябре уточняются данные о потребности кадров в отрасли. А в январе–феврале начинается процедура предварительного распределения», — пояснила Ольга Маршалко.

«Ежегодно в распределении участвуют 800–850 выпускников нашего вуза», — отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.


В БГМУ в нынешнем году запустили пилотный проект: на нескольких факультетах процедура предварительного распределения проходила с помощью электронной системы. Формируется банк данных вакансий. Студент входит в личный кабинет системы и выбирает то предложение работодателя, которое ему нравится. Если на одно вакантное место претендуют несколько человек, то в конкурсе победит тот, у кого более высокий средний балл успеваемости. Также преимуществом будет участие в научно-практической работе и прочее. Тому, кто конкурс на понравившееся место не выдержал, система сама предложит другие вакансии.

«Окончательное распределение проходит в марте–апреле. На нем обязательно присутствует руководство Минздрава. И все вопросы закрываются. Выпускники фактически попадают на личный прием к министру», — рассказала Ольга Маршалко.
 
Теги: Минск
 
 
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Все медицинские вузы Беларуси могут перевести на другую систему распределения.
 
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