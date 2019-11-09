ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Сенцов рассказал, как можно победить Путина

10.11.2019 12:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинский режиссер выступил на Форуме свободной России в Вильнюсе.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный в РФ Олег Сенцов поприветствовал участников Форума свободной России в Вильнюсе и сказал, что он готов к взаимодействиям с российской оппозицией, сообщает «Голос Америки».

«У нас общий враг – Путин. Победить его можно только изнутри самой России. И кто готов взаимодействовать с нами, и кто считает, что Крым - это Украина, тот наш союзник. Комбайн смерти (силовики) – проходится по всем, не разбирая, украинец или россиянин. За нашу и вашу свободу!», - сказал Олег Сенцов.


Рассказывая о событиях февраля и марта 2014 года, когда в результате победы Майдана Виктор Янукович бежал в Россию, но в ответ Россия аннексировала Крым, Сенцов подчеркнул: «Я пацифист, я против насилия в мирное время. Но нужно бывают моменты, когда нужно проявить силу, взять судьбу в свои руки».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский режиссер выступил на Форуме свободной России в Вильнюсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика