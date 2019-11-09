У брестского «Динамо» появился уникальный шанс

Начиная с 2006 года, борисовская команда БАТЭ неизменно становилась чемпионом Беларуси.





svaboda.org . Но сегодня, 10 ноября, 13-летняя непрерывная гегемония борисовчан может завершиться: на золото первенства всерьез замахнулась «Динамо» из Бреста , передает





Динамовцы опережают БАТЭ на 7 пунктов и в случае победы в гостевом матче над «Ислочью» из Минской области досрочно обретут первый чемпионский титул в своей истории.





Начало игры в 15.30, ее будет транслировать телеканал «Беларусь 5».





Если же случится ничья или поражение, вопрос о чемпионство придется отложить.