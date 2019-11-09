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Из-за лжеминирований в Минске вечером в субботу эвакуировали больше 8 тысяч человек

10.11.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает сайт МЧС.

По данным МЧС, сообщение поступило в 18.54 вечером в субботу. Из здания железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек. Из торгового центра «Дана Молл» эвакуированы 3000 человек, из «Галилео» — 2000 человек и из ТЦ «Замок» — 2850 человек.

Всего было эвакуировано 8200 человек.

Напомним, 9 ноября посетители сообщили, что в Минске эвакуировали крупные торговые центры — «Дана Молл», «Галилео», «Замок» и железнодорожный вокзал, пишет TUT.BY.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает сайт МЧС.
 
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