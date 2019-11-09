Где они покупают эти розовое очки? Обсуждаем «колхозные» ремонты на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Есть замечательное слово, которое означает сделать что-то дешево и из подручных средств — «заколхозить». К этому понятию можно отнести «освежающую» покраску сгнивших лавочек или остатков бордюрных камней, ремонт сантехники скотчем, устранение течи водопровода деревянным «чопиком», а также унитазы с бетонным постаментом, пальмы из пластиковых бутылок. В этом выпуске «Доски позора» есть и другие примеры «колхозного» ремонта и благоустройства.

«Забинтованные» опоры электропередачи в Барановичах. На прошлой неделе их поменяли на новые.





Улица Деревенская в поселке Южном, город Гродно. Автор фото недоумевает: «Не знаю, какая «дзярэўня» безграмотная это переводила, но здесь должна быть надпись «Вясковая». Человек, который это перевел, явно не на своем месте.





Или вот «Вуліца Центральная» в Гродно — на каком языке эта надпись? Правильно же — «Вуліца Цэнтральная». Грамотеи…





В Мозыре решили, что тротуар не для пешеходов, а для ящиков с солевой смесью. Неужели нельзя было сдвинуть ящик с тротуара? Фото с бульвара Юности.









Очень странное подключение полотенцесушителя после капремонта. Может, все это и работает, но эстетики — ноль.



Фото предоставлено читателем

Если проблему не может решить сантехник, ему на помощь придет электрик — у него всегда есть изолента!



Фото предоставлено читателем

Сморгонь. Ситуация во дворах домов № 43, 45, 47 на улице Советской.





В конце сентября на улице Советской в Смолевичах прямо возле ЗАГСа проводился ремонт теплосетей. Работы велись несколько дней. Дорогу раскопали, обратно засыпали, ножками притоптали. Так и осталось. Восстанавливать дорожное покрытие никто, как видим, не спешит. Прошло уже больше месяца, после дождей под асфальтом проезжей части уже вымыло грунт. Похоже, здесь скоро будет яма на всю ширину дороги.









Как пишет автор фото, мы видим «вечное болото» практически в центре города Витебска (Московский проспект, недалеко от санстанции). Мало того, что людям негде пройти из-за отсутствия тротуара, так еще постоянно там стоит огромная непроходимая лужа.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Смоленская. Кажется, дорожники положили асфальт. Но когда подойдешь ближе, оказывается, что это обычный песок, перемешанный с кусками дробленого асфальта и камнями. Ходить по ней не возможно.



Фото предоставлено читателем

Улица Мариненко, Полоцк. Единственная на улице решетка ливневки расположена выше окружающих ее луж, поэтому вода никуда не уходит.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Платонова. Возле детской площадки между домами № 19 и 21 торчит вот такая труба.



Фото предоставлено читателем

В Гомеле по заявке через сайт 115.бел улучшили ливневку. Ну, как улучшили — закатали в асфальт.







Тумба под раковину в гостинице «Юбилейная» в Бобруйске. Не влазит? Не беда — подрежем!





У входа в детский сад № 558 уже на протяжении многих лет после дождя образуется естественная полоса препятствий для его воспитанников. Дети с большим удовольствием преодолевают ее в брод. Нужно дождаться, когда лужа замерзнет, и будет очередная забава для малышей — каток. У автора фото вопрос: «Где все те, кто отвечает за благоустройство, покупают розовые очки, позволяющие не обращать внимание на такие мелкие проблемы?»



Фото предоставлено читателем

Витебск, подход к калитке детского садика № 14, во дворе дома № 21−2 на улице Чкалова. Который год здесь готовятся сделать дорожку, но сил хватило лишь выставить бордюры и засыпать щебень, который уже начинает зарастать.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Тимошенко, 20−1. Во время ремонтных работ была разрушена единственная пешеходная дорожка между детскими садиками 398 и 399, ведущая на остановку троллейбусов 44 и 77. Работы производились в августе 2019 года, но дорожка так и не восстановлена. Заявки на 115.бел подавались, но результата нет и люди вынуждены ходить по грязи.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, пересечение улиц Галицкого и Вялікі Гасцінец. И так уже несколько лет.



Фото предоставлено читателем

Ремонт лавочек у подъезда на улице Папанина в Могилеве.



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Кабушкина, 92, первый подъезд, 7-й этаж. В конце 2018 года проводили замену лифтового оборудования. Кнопка вызова лифта теперь находится на наличнике проема лифта. На месте старой кнопки отверстие заделали монтажной пеной и тонким слоем штукатурки, которая разваливается.



Фото предоставлено читателем

Минск, Лещинского, 23. Лестница, ведущая на детскую площадку и к школе. Обращения в ЖЭС результата не дали.



Фото предоставлено читателем

Минск, Бельского, 17. Три года люди жалуются в службу 115 на огромные и глубокие ямы вокруг крыльца: «В дожди или когда тает снег, эти ямы заливает так, что в дом просто невозможно зайти и подойти к крыльцу».



Фото предоставлено читателем

Вот в таком состоянии прогулочная дорожка вдоль МКАД возле лесополосы микрорайона Ангарская-3 уже несколько лет. Ходить невозможно, не говоря уже про коляски с ребенком.

















Витебск, улица К. Маркса, 66. Ужасы подвала 4-го подъезда.













На перекрестке улиц Жилуновича и Бехтерева в Минске — очень удобный пешеходный переход в траву.





Чуть дальше, после ж/д переезда, улица Жилуновича переходит в улицу Переходную. Перейти дорогу по правилам никак не получится. А других вариантов нет.





Солигорск. Такая дорога возле детского сада № 31 со стороны улицы Богомолова.





Лестница на остановке Малый Тростенец на въезде в Минск.





А это состояние ливневки там же:





А еще там вот такое состояние дорожки в переходе:





Город Березовка, Лидский район. Детские качели за домом на улице Новогрудская, 8. Все для наших детей.









Минск, улица Плеханова, 119. Во время ремонта дворовой территории около трех лет назад здесь заменили плитку возле подъездов, а довести дорожку за угол дома не хватило. А вот ящик для песка установили. Прямо на пешеходной дорожке.



Фото предоставлено читателем





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!