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Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения

10.11.2019 14:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

По словам Меркель, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО. Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития, пишут РИА-Новости. 

 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
 
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