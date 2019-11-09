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Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения
10.11.2019 14:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
По словам Меркель, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО. Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.
Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития, пишут
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
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