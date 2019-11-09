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По каким правилам белорусы могут ввезти из-за границы стройматериалы? Ответ таможни

10.11.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельские таможенники рассказали, по каким правилам белорусы могут ввозить из-за границы строительные материалы. «Хочу привезти строительные материалы (обои, плитка, клей) с Украины. Какой порядок ввоза таких товаров физическими лицами?» — поинтересовались у таможенников.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Таможенники пояснили, что строительные материалы (обои, плитка, клей) можно ввозить в ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов в том случае, если соблюдаются 3 условия.

  • товары (строительные материалы) предназначены для личного пользования;
  • общая таможенная стоимость товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физлица на территорию Беларуси чаще 1 раза в 3 календарных месяца — 300 евро);
  • общий вес товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физлица на территорию Беларуси чаще 1 раза в 3 календарных месяца — 20 килограмм).

Напомним, с 1 января 2019 года белорусы, которые путешествуют наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов

При этом нужно учитывать, что к стройматериалам (как по весу, так и по стоимости) также нужно добавлять остальные товары, которые ввозите в страну. 

Если превысить лимиты беспошлинного ввоза по стоимости или весу, то нужно задекларировать товар и уплатить таможенные платежи. «Для перемещения товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, необходимо избрать „красный“ коридор в пунктах пропуска оборудованных системой „двойного“ коридора», — уточняют таможенники.

За превышение лимитов нужно будет уплатить таможенную пошлину по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Также нужно уплатить сбор в 10 рублей за совершение таможенных операций.

Хочу привезти печь для бани, которая весит 39 килограмм. Надо будет платить пошлину?

«Впервые в этом году собираюсь съездить в Украину и приобрести печь для бани бытовую в комплекте с топочным агрегатом (на дровах) общим весом 39 килограммов, стоимостью порядка 220 евро (в эквиваленте). Подскажите, нужно ли будет его декларировать и платить таможенные платежи, если да — сколько?» — уточнили у таможенников.

Специалисты ответили, что бытовая печь для бани в комплекте с топочным агрегатом весом в 39 килограммов будет являться неделимым товаром для личного пользования.

К неделимым товаров относится товар для личного пользования, вес которого превышает 35 килограммов. Пошлина за неделимые товары для личного пользования составляет 30% от его стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса. Эти таможенные пошлины нужно уплатить за неделимый товар независимо от его стоимости, веса и частоты пересечения границы.

Получается, что за ввоз такой печи нужно будет заплатить пошлину в 156 евро (220 евро*30%=66 евро, но не менее 39 кг. *4 евро = 156 евро) и сбор в 10 рублей за таможенные операции.

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Теги: Минск
 
 
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Таможенники рассказали, по каким правилам белорусы могут ввозить из-за границы строительные материалы.
 
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