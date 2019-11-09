Ещё несколько предвыборных пикетов провели активисты Несвижского районного объединения профсоюзов – на центральном рынке г. Несвижа и возле второго здания райисполкома.
|
Пикеты провел профсоюз
10.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё несколько предвыборных пикетов провели активисты Несвижского районного объединения профсоюзов – на центральном рынке г. Несвижа и возле второго здания
|
Свежие газеты
Архив (Разное)