Сегодня на центральном рынке г. Несвижа календари с приглашением принять участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва раздавал Несвижский РК ОО «БРСМ».
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В Несвиже прошли новые пикеты в рамках районной акции «Избиратель – всё в твоих руках»
10.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Сегодня на центральном рынке г. Несвижа календари с приглашением принять участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики...
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