Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла парный турнир в Лас-Вегасе

Источник материала: Аргументы и факты

В Лас-Вегасе завершается турнир ITF с призовым фондом $60 тыс. В финале парного турнира белоруска Ольга Говорцова в тандеме с Менди Минеллой из Люксембурга играли против хозяек корта Софи Чанг и Алекандры Мюллер. Белорусско-люксембургский дуэт был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:4.

Ольга Говорцова также принимала участие в одиночном турнире, где дошла до четвертьфинала. Следующим турниром для белоруски станут соревнования в американском Хьюстоне. Ее первой соперницей станет Анна Данилина из Казахстана.

Отметим, что сейчас Ольга Говорцова в лайф-рейтинге занимает 187-е место и является четвертой ракеткой страны после Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Александры Саснович.