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Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иностранные туристы теперь могут посещать объединенную безвизовое зону Бреста и Гродно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, ранее они существовали раздельно. Согласно Указу Президента, который 10 ноября вступил в силу, упрощенные правила начали распространяться на еще 5 районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
Иностранцы могут посещать безвизовую территорию «Брест – Гродно» в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении. А западные области – в составе туристических групп, которые путешествуют по маршруту, предусматривающему посещение данной безвизовой территории.
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Новости Беларуси. Иностранные туристы теперь могут посещать объединенную безвизовое зону Бреста и Гродно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открывая...
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