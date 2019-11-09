Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ.
Завершился визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом
Глава государства провел
Кроме того, на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяно Александр Лукашенко ознакомился с развитием в этой стране сферы искусственного интеллекта и возможное сотрудничество в этом плане.
Накануне завершения визита Президент в Абу-Даби посетил Большую мечеть имени шейха Заида. Глава государства отдал дань памяти первому Президенту ОАЭ шейху Заиду бен Султану аль-Нахайяну, который похоронен на территории мечети. Александр Лукашенко также сделал запись в книге почетных гостей мечети.