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Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

10.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ.

Завершился визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ. Сначала с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, а затем с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном были предметно обсуждены пути расширения взаимодействия в различных сферах, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов.

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Кроме того, на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяно Александр Лукашенко ознакомился с развитием в этой стране сферы искусственного интеллекта и возможное сотрудничество в этом плане.

Накануне завершения визита Президент в Абу-Даби посетил Большую мечеть имени шейха Заида. Глава государства отдал дань памяти первому Президенту ОАЭ шейху Заиду бен Султану аль-Нахайяну, который похоронен на территории мечети. Александр Лукашенко также сделал запись в книге почетных гостей мечети.

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ
Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

БелТА
 
 
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Глава государства провел встречи и переговоры с руководством ОАЭ. Завершился визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Об
 
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