«Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории

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Напомним, что бюджет фильма составил всего 62,5 миллиона долларов.

Кассовые сборы «Джокера» составили уже почти 957 миллионов долларов, что в 15,3 раза больше затраченной на его производство суммы.

До этого первое место с 1994 года занимала «Маска» с Джимом Керри, которая при бюджете 23 миллиона долларов собрала в прокате внушительные 351 миллион долларов. Кстати, до этого «Джокер» уже стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, а также вошел в тройку самых бюджетных картин, собравших более 900 миллионов долларов.

Кинокомпания Warner Brothers выдвинула «Джокера» на 16 номинаций в различных наградах в области киноискусства. Фильм Тодда Филлипса предлагается на выдвижение в нoминациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Тодд Филлипс), «Лучший адаптированный сценарий» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер), «Лучший актер первoго плана» (Хоакин Феникс), «Лучший актер вторoго плана» (Роберт Де Ниро), «Лучшая актриса втoрого плана» (Зази Битц и Фрэнсис Конрой) и других.