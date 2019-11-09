Ученые придумали металл, который не тонет

Источник материала: Полымя

Понаблюдав за пауками-водолазами и огненными муравьями, преодолевающими водные препятствия, ученые из США разработали металлические структуры, отказывающиеся тонуть — вне зависимости от того, как часто их погружают в воду или насколько они повреждены.





Открытие ученых из Университета Рочестера может привести к появлению действительно непотопляемых судов и электронных датчиков, выдерживающих длительное погружение в воду, рассказывает Phys.org .

Сначала с помощью фемтосекундных лазеров исследователи нанесли на металлическую поверхность узоры в микро- и наномасштабе. Эта «гравировка» служила своего рода ловушкой для воздуха, который и делал поверхность супергидрофобной, или водоотталкивающей.

Первые эксперименты показали, что при долгом погружении в воду металл начинает терять свои гидрофобные свойства.

Тогда ученые обратились к паукам и муравьям, способным долгое время находиться на или под водой.

К примеру, пауки-серебрянки создают настоящие водолазные колокола, заполненные воздухом. А огненные муравьи строят плоты, удерживая воздух между своими телами.

Исследователи попытались повторить такой подход. Для этого они взяли две алюминиевые пластины, покрытые крошечными углублениями, и положили их друг на друга, «гравировкой» внутрь, а не наружу. Между ними оказалось достаточно зазора, чтобы поймать и удержать воздух, который и не давал металлической структуре тонуть.

Даже после того, как пластины погрузили на два месяца на дно аквариума, они тут же всплыли на поверхность, как только давивший на них груз убрали. Пластины сохранили свое супергидрофобное качество, получив несколько «пробоин» — воздух все равно оставался внутри уцелевших частей пластин.

Того же эффекта можно добиться не только с алюминием, но и практически с любым металлом или другим материалом, заявил профессор Го Чуньлэй, руководитель проекта.