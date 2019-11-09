ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые придумали металл, который не тонет

10.11.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Понаблюдав за пауками-водолазами и огненными муравьями, преодолевающими водные препятствия, ученые из США разработали металлические структуры, отказывающиеся тонуть — вне зависимости от того, как часто их погружают в воду или насколько они повреждены.

Ученые придумали металл, который не тонет

Открытие ученых из Университета Рочестера может привести к появлению действительно непотопляемых судов и электронных датчиков, выдерживающих длительное погружение в воду, рассказывает Phys.org.

Сначала с помощью фемтосекундных лазеров исследователи нанесли на металлическую поверхность узоры в микро- и наномасштабе. Эта «гравировка» служила своего рода ловушкой для воздуха, который и делал поверхность супергидрофобной, или водоотталкивающей.

Первые эксперименты показали, что при долгом погружении в воду металл начинает терять свои гидрофобные свойства.

Тогда ученые обратились к паукам и муравьям, способным долгое время находиться на или под водой.

К примеру, пауки-серебрянки создают настоящие водолазные колокола, заполненные воздухом. А огненные муравьи строят плоты, удерживая воздух между своими телами.

Исследователи попытались повторить такой подход. Для этого они взяли две алюминиевые пластины, покрытые крошечными углублениями, и положили их друг на друга, «гравировкой» внутрь, а не наружу. Между ними оказалось достаточно зазора, чтобы поймать и удержать воздух, который и не давал металлической структуре тонуть.

Даже после того, как пластины погрузили на два месяца на дно аквариума, они тут же всплыли на поверхность, как только давивший на них груз убрали. Пластины сохранили свое супергидрофобное качество, получив несколько «пробоин» — воздух все равно оставался внутри уцелевших частей пластин.

Того же эффекта можно добиться не только с алюминием, но и практически с любым металлом или другим материалом, заявил профессор Го Чуньлэй, руководитель проекта.

Источник: hightech.plus

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Понаблюдав за пауками-водолазами и огненными муравьями, преодолевающими водные препятствия, ученые из США разработали металлические структуры, отказывающиеся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший тест выходного дня. Сможете вспомнить приедающиеся строчки из современных хитов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика