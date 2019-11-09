10 ноября – День чествования ветеранов органов внутренних дел. Делимся историей о милицейской стезе Александра Сачука

Источник материала: Полымя

10 ноября – знаковый день для всех сотрудников белорусской милиции, объединяющий не одно поколение стражей порядка. Это дата является символом уважения к годам службы и накопленному ветеранами органов внутренних дел опыту, который стал отправной точкой в нелегкой и ответственной службе каждого из правоохранителей страны. Выйдя на заслуженный отдых в 2003 году, ветеран Кореличского РОВД Александр Сачук и сегодня с особым трепетом, уважением и гордостью вспоминает о милицейских буднях и своих коллегах, на помощь, поддержку и выручку которых он всегда мог рассчитывать.





– Во время прохождения армейской службы в высшем инженерно-ракетном училище войск противоздушной обороны я понял, что мне нравятся дисциплина, четкость и слаженность действий, которые являются обязательными для службы, армейской или милицейской, – делится Александр, который родился в д. Криничное и нигде, кроме как на кореличской земле, себя не представляет. – Считаю, что порядок должен быть везде и во всем. А на дороге он просто необходим. Поэтому большую часть своей служебной деятельности, которая началась после окончания в 1979 году школы милиции в Минске, посвятил службе в Госавтоинспекции. Здесь я проработал 16 лет из общей 24-летней выслуги в райотделе.

Придя на службу в Кореличский РОВД, сержант Александр Сачук под наставничеством старших коллег начал постигать азы профессии.

– В те годы райотдел располагался в здании современного отдела ЗАГС райисполкома, – вспоминает ветеран милиции. – Начальником отделения ГАИ был Владимир Хауста. Ему и моему наставнику Владимиру Захарчуку я безгранично благодарен за переданный опыт. В отделении Госавтоинспекции работало 8 человек, на вооружении – 1 автомобиль со служебной рацией и 3 мотоцикла с колясками. Зимой одевались потеплее, и вперед, следить за соблюдением правил дорожного движения на дорогах района. Конечно, транспорта в то время было гораздо меньше. В основном, это были «Москвичи», «Запорожцы», больше мотоциклов.

Порой небольшому коллективу отделения ГАИ было нелегко держать под контролем все дороги Кореличчины. Однако у сотрудников Госавтоинспекции были надежные помощники – дружинники. На базе многих организаций и сельхозпредприятий района были созданы добровольные дружины, которые дежурили вместе с сотрудниками отделения ГАИ.

– Было у нас немало и бумажной работы, – отмечает Александр. – Регистрировали протоколы в журнале регистрации, вручную писали карточки нарушений и заносили их в картотеку.

Не секрет, что дорога таит в себе множество опасностей, порой смертельных.

– Как-то едем мы в сторону Новогрудка, – делится воспоминаниями Александр. – Рейсовый автобус затормозил на остановке. Из задней двери вышел пассажир и бездумно выскочил на проезжую часть из-за стоящего автобуса. Он не заметил едущую со стороны Новогрудка машину, под колесами которой и погиб. Через считанные минуты мы были на месте происшествия. Однако человека уже было не вернуть. В памяти живо другое происшествие, когда водитель грузовика не заметил лежащего на краю дороги пьяного пешехода и наехал на него.

Суточные дежурства, работа в праздничные и выходные дни, объявления тревоги и планов «Перехват» – напряженная службы не могла не сказаться на семейной жизни. Большинство забот о воспитании сыновей Александра и Виктора легли на плечи супруги Людмилы. В 2018 году женщина удостоена медали «Жена офицера». Это награда за сохранность семейного очага, верность, преданность и терпение в трудных жизненных ситуациях. А еще – за должное воспитание сыновей, которые сегодня с честью носят офицерские погоны, продолжая милицейскую династию Сачук.

– Несмотря на все сложности и частое отсутствие супруга дома, у нас в семье сложилось уважительное отношение к слову «офицер», – делится Людмила. – Поэтому когда пришло время сыновьям определяться с будущей профессией, они были однозначны: «Мы будем служить». Безусловно, и мне, и детям было нелегко. Ведь кроме службы, муж часто ездил на различные спортивные соревнования в Гродно. Даже когда сыновья болели, у него не всегда была возможность помочь. Хорошо помню слова Владимира Васильевича Хаусты, которые в полной степени раскрывают смысл милицейской профессии: «Он не на работе, он на службе». Поэтому понимание, уважение и терпение крайне необходимы в семейной жизни. Стать надежным тылом для своего супруга и создать ту благоприятную обстановку в доме, от которой во многом зависят и успехи на службе, – нелегко, но очень важно. Быть женой всегда сложно, а быть супругой офицера – вдвойне тяжелая задача. Однако если есть любовь и уважение, все получится.

Оксана ЯНУШ

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