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Прокурор опротестовал «мягкий» приговор Полиенко и требует срок

10.11.2019 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисту Дмитрию Полиенко вместо «домашней химии» угрожает тюремный срок. Прокуратура опротестовала вынесенный ему судом приговор как слишком мягкий. Об этом Полиенко сообщил в Facebook.

«Внимание, друзья! Точка в моем уголовном деле не поставлена! Палач вынес протест на приговор суда! Мафии Лукашенко всё неимётся! Он настаивает на лишении свободы сроком на шесть лет строгого режима! Борьба продолжается!», — написал анархист.

Он опубликовал письмо из прокуратуры города Минска в адрес Верховного суда. В нем прокурор отмечает чрезмерную мягкость приговора, который «не соответствует тяжести преступления и личности обвиняемого», притом что смягчающих обстоятельств судом установлено не было. Прокурор напоминает, что Полиенко «в общественном месте, используя малозначительный повод, применил к потерпевшему насилие». Он потребовал ужесточения приговора — назначения наказания в том виде, как запрашивало обвинение на суде, а именно шести лет лишения свободы.

Суд над анархистом завершился 25 октября. По обвинению в особо злостном хулиганстве ему присудили три года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа (так называемой домашней химии). Затем благодаря амнистии срок был сокращен на год, кроме того, в зачет были приняты семь месяцев в СИЗО (день за два). Также Полиенко обязали пройти принудительное лечение от алкоголизма.


«Злостное хулиганство», по версии следствия и суда, активист совершил в подъезде. Потерпевший заявил, что Полиенко курил в подъезде и применил перцовый баллончик против него в ответ на замечание. Сам Дмитрий утверждал, что ждал в подъезде знакомого, когда туда зашел пьяный мужчина. Он спросил, поедет ли парень на лифте, а затем ударил его в ухо. Дмитрий наклонился поднять шапку, увидел, что мужчина замахивается снова, и распылил газ из баллончика.
 

Изначально Полиенко обвиняли еще по трем статьям – нанесение граффити, разжигание вражды к сотрудникам милиции в ролике на YouTube, оскорбление бывшего министра МВД Шуневича в видео. Прокуратура позже отказалась от этих обвинений.

В день начала процесса, узнав, что дело собираются рассматривать в закрытом режиме, Дмитрий вскрыл себе вены в зале суда. Процесс сделали открытым.
 
Теги: Минск
 
 
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Активисту Дмитрию Полиенко вместо «домашней химии» угрожает тюремный срок. Прокуратура опротестовала вынесенный ему судом приговор как слишком мягкий. Об этом...
 
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